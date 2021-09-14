Наше побоище

Опыт посещения мемориала Александра Невского на берегу Чудского озера.



Мемориал Александра Невского. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

Нужна, конечно, целая жизнь, чтобы подготовиться к осмотру нового памятника великому князю Александру Невскому, который вместе с дружиной, конями и флагами выходит теперь из Чудского озера на окраину деревни Самолва в Псковской области в нескольких километрах от границы с Эстонией. Надо сначала родиться октябренком, сходить в пионеры и комсомол, побывать в армии, быстро наводящей порядок в сумбурной системе ценностей с помощью безотказной схемы «жопа к жопе, дерево к дереву, что неясно, ети его мать», провалить зачет по анализу экономики социалистических предприятий, родить троих детей, объездить всю страну, побывать в тайге, пустыне и во льдах, выяснить, что такое война, хламидиоз, гепатит, кариес, чебуреки, водка, благотворительность, любовь, предательство, ингибитор обратного захвата серотонина, тик-ток, лонг-рид и контент, чтобы как-нибудь потом, в начале сентября 2021 года узнать, что все это происходило только благодаря победе 5 апреля 1242 года над псами-рыцарями на льду холодного, затерянного в лесах озера.

Именно Ледовое побоище отвоевало у бесконечного внешнего врага РФ право на вечную красоту и непобедимость нашего внутреннего мира. Об этом говорилось на открытии монумента,

с этой мыслью он зачат, выстрадан и силой этого убеждения поставлен на холм на окраине тихой, мало кому известной деревни.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

Закреплять радость этого патриотического откровения лучше уже непосредственно в Пскове. Можно даже порекомендовать пару отличных мест. Например, мастерскую по ремонту сколов и трещин лобового стекла на задворках магазина «Эльдорадо» в районе Октябрьского проспекта. Внутри эта мастерская похожа на причудливую смесь блошиного рынка, краеведческого музея и армейской ленинской комнаты. Три бюста Ленина, кабачки, банки с соленьями, бутылки с жидкостями фривольного толка, все стены увешаны портретами Путина, Сталина и Януковича, грамотами, плакатами, значками. Но чтобы полюбоваться всем этим, приезжайте точно ко времени, на которое записались. Иначе хозяин мастерской — живой подвижный пенсионер, по виду отставной вояка — будет с вами строг, как полевой трибунал:

— Вы что, е…, не можете сделать все точно как договаривались? Ну тогда, м…, на хер вам ремонт? Слушайте вон Путина по радио. Всю жизнь вас, мудаков, так и будут ставить раком.

После ремонта неплохо сходить на общеукрепляющий массаж в медицинский центр «SPA ДО НЕБА» (не стоматология, имеется в виду воздушное пространство над поверхностью Земли) в спортивно-развлекательном парке «Простория». Интересно будет заехать на машине прямо в Иркутский переулок, где находится вход в мир здоровья и благополучия. Дело в том, что в переулке, кроме бассейна и массажа, есть еще здания ФСБ и МВД, так что проезд по нему запрещен спрятанным среди деревьев знаком.

— Да понятно, что можно было бы ограничиться предупреждением, но как? Вон там в окне целый генерал стоит, так что придется составить протокол, оплатите штраф 500 рублей со скидкой 250. Через пару дней можно будет погасить через Госуслуги. Хотя, конечно, мы в России, сами понимаете, так что, может, и дня через четыре или через недельку. — Без философского монолога милиционера какой может быть патриотизм.

Ну и вот, наконец, массажист Константин.

— Будете меня проклинать, — говорит он, смачивая крепкие руки массажным маслом. — Болеть все будет дня три, как после спортзала. Зато здоровье. Ну а как. Пятнадцать лет отработал на скорой помощи.

— А что ж бросили?

— Выгорание.

— Не жалеете?

— Ну как сказать? Скучаю по дебилам. Лампочка во рту. Труба в жопе. Очень не хватает для полноты картины жизни.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

Для полноты картины теперь можно и в деревню Самолва. Находится она в 120 километрах от Пскова, последние километров двадцать никакого асфальта пока еще нет. Дорога хотя и укатана грейдером, в ливень становится ясно, что Александру Невскому было совсем не просто добраться до торжества победы над врагами России. К тому же в самой Самолве нет никаких указателей, помогающих найти историческое место славы русского духа, оружия и принципов государственности. По деревне мечутся машины с семьями и печальными детьми, прилипшими к мокрым окнам, романтическими парами, веселыми подругами и суровыми молодыми людьми.

— Да где ж он, б… ? — Все выходят из машин и достают свои телефоны. — С утра еще в Яндексе не было никакого памятника, только что вот появился, но маршрут не прокладывает.

— Да вон туда, 500 метров по грунтовке. — Местный житель выходит к забору посмотреть на нашествие патриотов в псковскую глушь. Со стороны даже может показаться, что события 1242 года как бы повторяются. До Эстонии отсюда — всего несколько километров. Ажиотаж такой, как будто какие-нибудь Лембит, Яап, Химот и Меелис решили переплыть Чудское озеро и пришло наконец время дать им долгожданный достойный отпор.

— А что, Путин еще там?

— Ну прям. Прилетал вчера, прочитал молитву и улетел.

Хочется, конечно, верить, что остался. За строительными бытовками, тракторами и мусором наконец открывается зеленый холм. Издалека все еще кажется или так это додумывает кто-то русский внутри, что было бы красиво и честно увидеть на этом холме небольшую, но хотя бы понятную скульптурную группу: президент РФ Владимир Путин, патриарх Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский освящают место проведения россиянами Ледового побоища. Но нет. Чем ближе к монументу, тем очевиднее и скучнее его композиция. Ставить такой памятник можно сегодня где угодно и по какому угодно поводу — были бы средства на победу духа.

А пустоты в РФ столько, что только историей ее и можно заглушить.

И вот люди, кони, флаги. Все они как бы остановились для праздничного фото. С собой из озера они захватили доспехи поверженных псов-рыцарей, их шлемы с орлами, мечи и кандалы, в которые враги собирались заковать святую Русь. Кони попирают копытами позорный арсенал. Копья, флаги. На хоругви — Бог. Бог задумчив и смотрит куда-то вдаль и в сторону, мимо посетителей мемориала. Куда вот он смотрит?

Подумать бы, конечно, но очень отвлекает СМС от оператора мобильной связи: «Добро пожаловать в Эстонию! Исходящие звонки 19,9 руб. за мин., входящие — 19,9 р. за мин. СМС — 5,9 руб.».

Сергей Мостовщиков

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