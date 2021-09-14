Путин ушел на самоизоляцию

В Кремле это объяснили случаями COVID-19 «в окружении» президента.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции. В Кремле это объяснили выявленными случаями COVID-19 «в его окружении».

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Из-за необходимости уйти на самоизоляцию президент примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

23 марта Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса. Изначально в Кремле не стали уточнять, какой именно из трех российских вакцин привился глава государства. Однако затем на большой пресс-конференции 30 июня Путин заявил, что привился «Спутником V». По его словам, его просили не называть выбранную им вакцину, чтобы «не вызывать ненужный ажиотаж» вокруг него, но он решил об этом рассказать с учетом «поступающих вопросов».

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