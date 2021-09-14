Джефф Безос инвестирует в стартап для продления жизни

Руководитель интернет-гиганта Amazon решил инвестировать в стартап, обещающий долголетие. Как стало известно, Джефф Безос готов потратить миллионы на развитие проекта Altos Labs, в рамках которого ученые ведет исследования процессор старения человеческого организма и хотят найти способ значительно увеличить продолжительность жизни.

По словам экспертов, достичь этого можно, перепрограммировав клетки организма таким образом, чтобы заблокировать их старение.

Это очень высококвалифицированная работа, которая требует инвестиций не только в сами исследования и эксперименты, но и в оплату труда. Предполагается, что зарплата исследователей в среднем составит один миллион долларов. Американский миллиардер готов обеспечить такое финансирование.