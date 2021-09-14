 

Джефф Безос инвестирует в стартап для продления жизни

14.09.2021, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель интернет-гиганта Amazon решил инвестировать в стартап, обещающий долголетие. Как стало известно, Джефф Безос готов потратить миллионы на развитие проекта Altos Labs, в рамках которого ученые ведет исследования процессор старения человеческого организма и хотят найти способ значительно увеличить продолжительность жизни.

По словам экспертов, достичь этого можно, перепрограммировав клетки организма таким образом, чтобы заблокировать их старение.

Это очень высококвалифицированная работа, которая требует инвестиций не только в сами исследования и эксперименты, но и в оплату труда. Предполагается, что зарплата исследователей в среднем составит один миллион долларов. Американский миллиардер готов обеспечить такое финансирование.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Трамп отверг идею виртуальных дебатов с Байденом

30.10 / Моравецкий призвал протестующих не выходить на митинги из-за ситуации с COVID-19

08.04 / Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 150%

30.06 / В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар

07.07 / Военный эксперт раскритиковал украинские ракеты «Нептун»

17.05 / США закрыли последнее консульство в России. Теперь посольство в Москве станет единственным диппредставительством США в РФ

22.01 / СК возбудил дело о вовлечении подростков в незаконные акции протеста

09.06 / “Рацион на 60% построен из сезонных овощей”. Худеющая Могилевская рассказала о своем питании

27.11 / SCMP – китайские семьи отказываются заводить второго ребёнка из-за высоких цен на жильё

12.04 / Обновленный кроссовер Infiniti QX55 появится в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика