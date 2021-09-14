В Кузбассе создают уникальную систему для безопасности на шахтах

Как сообщают представители Кузбасского университета, ученые уже заканчивают разработку уникальной отечественной системы для отслеживания наличия взрывоопасных газов и пыли в воздухе. Ее испытают на одной из шахт угольного бассейна.

По словам специалистов, система контроля воздуха является ключевым элементом безопасности работы горняков. Ее использование позволит избегать взрывов и гибели шахтеров.

Датчики, осуществляющие контроль химического состояния воздуха, существуют уже давно. Новая же система обещает стать совершеннее и эффективнее. Также на Кузбассе создают цифровых двойников добывающих предприятий, благодаря чему можно улучшить управление всеми происходящими на них процессами.