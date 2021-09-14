В ДНК млекопитающих обнаружили сотни древних вирусов

Австралийские эксперты Университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили в организмах целого ряда млекопитающих сотни древних вирусов. Пи этом ранее в исследованиях их считали так называемыми «мусорными» генами.

Авторитетное научное издание Virus Evolution опубликовало материалы о новой работе. Фрагмент генома “лишней ДНК” содержит не кодирующие гены белки, появившиеся после перенесенных предками человека и других животных инфекционных заболеваний миллионы и сотни тысяч лет назад. Эти частицы называют эндогенными вирусными элементами, или ЭВМ. В вирусной ДНК насчитывается порядка 8 процента от генома человека, она дает возможность учитывать развитие вирусов в течение всей истории эволюции человека. Она также смогла по непонятным причинам остаться в организме настолько долго.

Свое открытие исследователи сделали благодаря анализу геномов свыше десятка сумчатых. Все отобранные для исследования образцы содержали вирусные элементы видов Parvoviridae, Filoviridae и Bornaviridae. Причем последний стал частью ДНК еще древних динозавров, в те времена, когда Южная Америка и Австралия не были разделены и являлись единым континентом, почти 160 миллионов лет назад.

Также ряд архаичных вирусов сумели транскрибироваться в РНК, несмотря на невозможность кодировки белков, они смогли участвовать в некоторых функциях клеток. Среди задач, которые выполняют эти частицы сейчас, является защита организма от инфекций. Среди многих видов летучих мышей запас ЭВМ отмечается на особенно высоком уровне. Именно эти животные отличаются большой стойкостью в противостоянии вирусным атакам. Механизм, который наследуется млекопитающими из поколения в поколение, исследователи сравнивают с вакцинацией. Сохранив архаичный вирус, клетки получают иммунитет против будущих инфекционных заболеваний.

Источник: mir24.tv