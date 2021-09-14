 

Анна Заворотнюк рассказала о своих переживаниях на фоне болезни матери

14.09.2021, 12:32, Разное
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Популярная инста-блогер и начинающая актриса Анна Заворотнюк недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram провела интерактивную беседу со своими подписчиками, в ходе которой затронула ряд подробностей своей личной жизни. В частности, знаменитость пояснила фолловерам о печальных ощущениях, испытанных ею после известия о болезни матери.
Известие о том, что у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностирован рак головного мозга, поступило в конце весны прошедшего года. В итоге данный факт стал причиной того, что её дочь впала в глубокую депрессию. Такое тяжелое психологическое состояние продолжалось около года, на протяжении которого Анна Заворотнюк просто не могла вести публичную жизнь – красотка сидела дома, предаваясь темным мыслям. Лишь небольшое улучшение в состоянии телезвезды позволило хозяйке аккаунта несколько совладать с собой и начать вести более спокойную в психологическом плане жизнь.
Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk
Как отметила Анна Заворотнюк, сейчас она находится на пути к тому, чтобы научиться принимать удары судьбы. “Если кому-то сейчас плохо, знайте, что работа над собой приведет вас к свету. Я с вами!” – обратилась к поклонникам блогер.

Источник: www.instagram.com



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