 

Доктор Мосли назвал темный шоколад и попкорн полезными для похудения

14.09.2021, 12:32, Разное
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Известный доктор и по совместительству телеведущий Майкл Мосли назвал полезные свойства темного шоколада и попкорна. Данные продукты хорошо влияют на метаболизм человека и весьма эффективны при похудении.
Во время своей передачи доктор Мосли уделил отдельное внимание завтракам. Данный прием пищи должен содержать много клетчатки, поскольку она богата рядом полезных витаминов и микроэлементов, которые не только положительно сказываются на метаболизме человека, но и значительно снижают риск многих заболеваний. В первую очередь, следует обратить внимание на яблоки, груши, брокколи, бобовые, орехи, клубнику, а также темный шоколад и попкорн. Указанные продукты особенно полезны при похудении.

Все же, как отмечает интернет-издание «New Inform», злоупотреблять сладостями нельзя, поскольку они могут только навредить. Для составления оптимального рациона лучше обратиться к специалисту. Диетолог подберет оптимальное питание для конкретного случая с учетом предпочтений человека. Не стоит забывать, что самолечение и неправильная диета могут привести к плачевным последствиям.



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