Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко

Руководитель оппозиционного движения “Народное антикризисное управление” Павел Латушко выступил с обращением к согражданам и призвал их подписать международную петицию против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что аналогичное требование направлено в 40 с лишним стран.

По словам бывшего министра и дипломата, важно добиться от зарубежных стран непризнания “диктатора” Лукашенко и его правительства. Оппозиция ждет от иностранных государств официального заявления о поддержке их инициативы.

По мнению политического противника Лукашенко, международная петиция – это “мощный инструмент, чтобы ускорить падение диктатуры в Белоруссии”. Латушко подчеркнул, что таким способом можно добиться политической и экономической изоляции действующего режима.

Кроме того, оппозиция намерена бороться с Лукашенко через Международный валютный фонд. Они хотят лишить белорусские власти финансирования. Также Латушко считает необходимым признать Лукашенко террористом.

“Время переговоров и разговоров с диктатором [Лукашенко] ушло. Пришло время принципиальных политических решений”, – заявил политик.

Лидер НАУ отметил, что петицию может подписать любой желающий, в какой стране он бы не проживал. Латушко призвал политиков и СМИ поддержать эту инициативу и заверил их, что мир уже услышал призы белорусской оппозиции.