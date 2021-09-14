9 признаний мужчин после первого опыта совместного проживания с девушкой

Самый лучший способ лучше узнать человека — это увидеть, как он ведет себя в быту. Представления мужчин о женщинах сильно меняются после опыта совместного проживания. Вот какие открытия сделали для себя некоторые представители сильного пола.

Никакой разницы

Один мужчина рассказал о том, что его любимая делает часами макияж по утрам. Самое интересное, что после нанесения косметики ее внешний вид не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. «Нет никакой разницы», – удивляется мужчина, отмечая, что нет смысла тогда тратить так много времени на мейкап.

Неряха

Другой парень сделал иное открытие. Он заметил, что когда встречался с избранницей, то у нее в доме всегда было чисто и убрано. Но все изменилось после того, как они стали жить вместе. «Она такая же неряха, как и я», – резюмировал разочарованный парень.

Восстановление волос

Еще один мужчина отметил, как много волос остается на расческе у девушки после того, как она расчешет локоны. «Должно быть, волосы у женщин очень быстро восстанавливаются, – пришел к выводу избранник. – В противном случае моя девушка должна была бы быть лысой, судя по тому количеству локонов, которые остаются на расческе и по всей квартире».

Отдых

Другой мужчина отметил, что не всегда учитываются его интересы и пожелания. Например, его избранница говорит: «Нам пора спать», хотя на самом деле это только она сонная и только ей сейчас хочется спать.

Кстати, в комментариях под этим постом многие представители сильного пола поддержали автора в отношении его претензии к партнерше. «Я не знаю почему, но все женщины так поступают», – написал один из пользователей Интернета.

Странные женщины

Мужчина с удивлением обнаружил, что у его избранницы от природы вьющиеся волосы. До этого он даже не подозревал о такой особенности, пока не увидел, как каждое утро девушка распрямляет локоны с помощью утюжка. Теперь у мужчины один вопрос: зачем она это делает? Ведь если даны вьющиеся волосы от природы, то зачем подвергать их воздействию?

Поведение во сне

Другой мужчина отметил, что его девушка сердится на него за то, что он делал во сне, в бессознательном, по сути, состоянии. Например, тянул одеяло на себя или случайно толкал избранницу локтем. Неужели ей не понятно, что он это делал не нарочно?

Грязная одежда

При совместном проживании один мужчина понял, что понятия о грязной одежде у них с избранницей расходятся. По его мнению, он мог бы еще пару раз надеть рубашку, а девушка сразу отправляет вещь в стирку. Мужчина признался, что избранница странно определяет, что вещь грязная, ведь на самом деле она чистая.

«Украшения»

Другой парень с удивлением обнаружил, что ему запрещено пользоваться некоторыми полотенцами. «Ты что?! Они же висят для украшения», – упрекнула его избранница. Бедняга так и не понял, какой смысл вешать простые бытовые предметы в качестве декора. Неужели не хватает других украшений?

Заколки и волосы

Еще один мужчина признался, что после того, как к нему переехала избранница, вся квартира превратилась в склад заколок и волос. Аксессуары и локоны можно увидеть повсюду, включая постель, ковер, ванну. Это несколько раздражает. Неужели волосы нельзя вовремя убрать, а заколки сложить в отдельную полку или емкость?