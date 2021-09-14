Теплые грядки осенью: как правильно их сделать и какой материал лучше использовать

Большинство регионов России не могут похвастаться теплым и затяжным летом. Опытные дачники знают, что заморозки нередко становятся причиной гибели неокрепших побегов. Чтобы защитить их, в саду оборудуют теплые грядки. Что это такое? В чем их преимущество? Как сделать такую грядку самостоятельно? Ответы на эти вопросы вы можете найти ниже.

Что такое теплая грядка

Если говорить простым языком, теплая грядка – это та же компостная куча, но немного усовершенствованная. В ней один за другим сочетаются несколько слоев, состоящих из органики. Туда закладывают сорняки, опавшую листву, сухие ветки и даже подгнившие овощи и фрукты. Когда органика разлагается, она начинает выделять тепло. Оно проникает в почву и согревает корни растений, которые высажены на такой грядке. Органика в целом повышает плодородность земли, а еще защищает саженцы от резких перепадов температуры и заморозков.

Теплые грядки не требуют особого ухода. Компостная куча, сооруженная внутри нее, может давать урожай на протяжении четырех сезонов. Такую грядку не нужно перекапывать, а еще на ней реже появляются сорняки.

Теплые грядки сооружают осенью. Это сезон опавшей листвы, поэтому вам будет проще собрать органику для грунта. За зиму почва успеет просесть и устояться. Есть и еще один плюс – осенью, когда урожай уже собран, у садоводов появляется куда больше свободного времени для работы в саду.

Зачем нужны теплые грядки на огороде

Такие грядки помогают удерживать тепло внутри почвы. Это особенно важно весной, когда грунт прогревается намного медленнее. Для саженцев опасны и заморозки, поэтому садоводам приходится откладывать их высадку в почву на конец весны или даже начало лета. С теплой грядкой вам не придется этого делать. Грунт внутри нее намного теплее, поэтому растения можно высаживать примерно на 3 недели раньше. А еще корневая система саженцев будет надежно защищена от заморозков.

Сама почва становится питательнее. Саженцы быстрее растут и лучше плодоносят. Зато сорняков на грядке почти не бывает, а растения реже болеют инфекционными заболеваниями. Теплые грядки особенно полезны на участках, где почва сама по себе не отличается высокой плодородностью. Их можно оборудовать на заболоченной почве, так как слои органики обеспечивают ей хороший дренаж.

Делаем теплую грядку

Грядку выкапывают прямо в грунте, выбрав любой подходящий участок. Оборудовать ее можно и в теплице, чтобы дополнительно защитить саженцы от холодов.

Сначала нужно выкопать яму в почве, ее размер должен соответствовать форме грядки. Подготовьте материал для будущих слоев. Первым из них, как правило, выкладывают крупные ветки и стебли, которые нужны для обеспечения воздухообмена и дренажа грядки. Затем все тщательно проливают водой. Следите и за растительностью, которую вы выбираете. Опавшие листья, фрукты и овощи не должны быть заражены инфекциями или плесенью, иначе при разложении микроорганизмы распространятся по почве, а оттуда попадут на здоровые растения.

Выбирайте солнечные участки для размещения грядки. Если их будет несколько, следите за тем, чтобы расстояние между ними было не меньше 30-50 см. Напоследок накройте всю грядку пленкой, чтобы защитить от микроорганизмов и семян сорняков.

Типы грядок: траншея

Траншея – самый простой тип теплых грядок. Для ее создания нужно только выкопать яму в грунте. Такие грядки подходят для растений, нуждающихся в обилии влаги. Сюда можно отнести огурцы и тыквы.

Чтобы оборудовать теплую грядку, возьмите лопату и уберите верхний слой почвы. Яма должна быть достаточно большой, ее глубина – не менее 45-60 см. А на севере – не менее метра. Ширина и длина грядки может быть любой.

Когда яма будет выкопана, выстелите на ее дне металлическую сетку. Она защитит грядку от грызунов и предотвратит проседание почвы. Первым слоем выкладывают дренаж: мелкие камни, битый кирпич или крупные ветки. Следом его засыпают почвой и поливают водой. На грунт выкладывают органику. Это может быть трава, опавшие листья, падалица с фруктовых деревьев. Подойдут и отходы с кухни, очистки от овощей. Толщина этого слоя – около 15 см. Сверху его снова засыпают почвой. Третий слой – это перегной, который можно заменить навозом или органикой.

Готовую грядку снова засыпают землей, желательно свежей. Толщина ее слоя – около 30-40 см. Остается только пролить теплую грядку водой, накрыть пленкой и оставить до осени.

Грядка-короб

Короб отличается от траншеи тем, что вам не придется выкапывать яму в грунте. Это насыпная грядка, которую для устойчивости подпирают досками со всех сторон. Короб можно купить в садовых магазинах или сделать своими руками. Его ширина должна быть не менее 90-120 см, а длину можете выбирать произвольную.

Важно, чтобы высота грунта в грядке была не менее 15-30 см, иначе корням растений просто некуда будет расти. Чтобы доски не сгнили, обработайте из специальными средствами для древесины. Это увеличит срок службы вашего короба. Доски также можно покрыть лаком или краской.

Когда короб будет готов, положите его на место размещения грядки. Для устойчивости чуть вкопайте его в землю на 15-25 см. Если на вашем участке много грызунов, защитите грядку, выстелив на ее дне мелкую сетку. Слои органики в короб нужно выкладывать в той же последовательности, что и в траншее.