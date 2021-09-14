Путин ушел на самоизоляцию, в его окружении есть заболевшие COVID-19 – Кремль

“Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции”, – говорится в релизе.

В связи с этим Путин будет принимать участие в ряде мероприятий в режиме видеоконференции. Речь идет о саммитах членов Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, которые запланированы в Душанбе на этой неделе.

13 сентября президент РФ во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19, и не исключал, что уйдет на карантин. В Кремле утверждали, что он выразился образно.

Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Глава Кремля говорил, что привился от коронавируса (получил две дозы). 30 июня Путин сказал, что его просили не раскрывать название препарата. По его словам, в то время, когда он получал прививку, в РФ доступны были два отечественных препарата: “ЭпиВакКорона” и “Спутник V”.

Глава Кремля сказал, что он вакцинировался “в феврале, что ли”, но Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.

После рассуждений о выборе препарата Путин сказал: “Я принял для себя решение привиться “Вектором”, ой, “Спутником V”.

В отличие от многих мировых лидеров, Путин не приглашал СМИ и не публиковал фотографии своей вакцинации от коронавируса. По его словам, он не вакцинировался публично, так как “не хотел обезьянничать”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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