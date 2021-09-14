 

Новые iPhone, Apple Watch и AirPods и не только. Где и когда смотреть презентацию новинок Apple

14.09.2021, 12:06, Новости дня
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В ролике-анонсе, который он опубликовал, показано звездное небо. РБК считает, что это намек на появление в новых смартфонах режима аэрофотосъемки. 

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. * #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

По данным The Verge, сегодня будут представлены iPhone 13, Apple Watch 7, новые AirPods. 

Ожидается, что дизайн нового iPhone не будет сильно отличаться от iPhone 12. Редизайн ждет планшет iPad Mini, который последний раз обновляли в 2019 году, пишет 9to5Mac.

Презентация начнется в 20.00 по киевскому времени. Мероприятие будет проходить в онлайн формате, Apple будет вести трансляцию в YouTube.

ВИДЕОВидео: Apple / YouTube
Контекст:

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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