 

Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021

14.09.2021, 12:06, Новости дня
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Издание “ГОРДОН” представляет обзор самых ярких и необычных нарядов американских знаменитостей, появившихся на балу.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на балу в наряде от американского бренда Ralph Lauren с глубоким декольте, оголяющим грудь. Певица дополнила образ шляпой и меховой наидкой.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Американская актриса Шэрон Стоун посетила мероприятие в наряде от американского дизайнера Тома Брауна.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Возлюбленная основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска канадская певица Граймс выбрала для бала черно-белый комбинезон с накидкой, спрятав лицо за серебристой маской. Образ певицы дополнил меч.

Фото: ЕРА

Американская певица Билли Айлиш позировала в объективах фотографов на Met Gala в платье персикового цвета с пышной юбкой от американского модного дома Oscar de la Renta.

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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Американская модель Ким Кардашян прибыла на бал в черном наряде, полностью закрывающем не только ее тело, но и лицо, от испанского бренда Balenciaga.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Контекст:

Met Gala – благотворительное мероприятие, которое предшествует открытию ежегодной модной выставки Института костюма. В 2020 году бал был отменен из-за пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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