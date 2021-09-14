Загрязненный воздух в офисе быстро ухудшает способность мыслить и концентрироваться



2

минуты

Загрязненный воздух с улицы проникает в помещения. Часто именно там он наиболее продолжительное время воздействует на людей. Известно, что степень его эффекта связана с тем, как вентилируются комнаты и фильтруется ли в них воздух. Ранее исследования показывали, что высокие концентрации мелких частиц (диаметром менее 2,5 микрон – PM2.5) могут плохо влиять на центральную нервную систему, способствовать развитию деменции у пожилых людей.

В новом исследовании ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана проверили, как влияет степень загрязненности воздуха в офисах на мышление и способность к концентрации людей, которые в них работают.

Когнитивные функции. Что это такое и как они нарушаются?

Нарушения когнитивных способностей – одна из самых актуальных медицинских проблем нашего времени. Эти функции психики страдают при деменции, распространенность которой постоянно растет. Разбираемся, что такое когнитивные функции, как могут выглядеть их нарушения, как их диагностируют

Читать статью

Ученые наблюдали за 300 офисными работниками в шести странах. Участникам было от 18 до 65 лет, они работали не менее трех дней в неделю, у каждого было постоянное место в офисе. Рабочее место каждого человека было снабжено сенсорами, которые в реальном времени фиксировали загрязненность воздуха частицами PM2.5, концентрацию углекислого газа, температуру и влажность воздуха. Углекислый газ в научной работе был маркером качества проветривания помещений.

Также у всех участниках на телефоне было приложение, при помощи которого они периодически проходили когнитивные тесты, оценивающие скорость мышления, способности фокусироваться и состояние рабочей памяти.

Как облегчить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Если наверняка известно, что загрязнение воздуха превышает допустимые нормы, можно использовать респираторы N95. Перед этим необходимо научиться правильно их использовать.

Чаще пользоваться велосипедом и ходить пешком. При этом стараться обходить или объезжать крупные дороги и другие источники загрязнения. Использование карт, которые показывают состояние воздуха в городе в реальном времени, облегчит эту задачу.

При использовании машины нужно закрывать окна, использовать систему вентиляции воздуха с фильтрацией.

Физическая активность противостоит эффектам грязного воздуха. На улице упражнения лучше делать на максимальном возможном удалении от источников загрязнения.

Дома для приготовления пищи следует использовать печи, которые работают на газе или электричестве. Кухня должны хорошо проветриваться.

Для комнат можно использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Эта рекомендация актуальна для людей, которые особенно восприимчивы к действию грязного воздуха.

Имеющиеся болезни дыхательной системы нужно держать под контролем (вовремя принимать лекарства, прививаться от гриппа и так далее).

Для облегчения влияния грязного воздуха на легкие и сердце необходимо проводить профилактические мероприятия, например, поддерживать нормальный вес и физическую активность, не курить.

Рацион питания должен быть сбалансированным, содержать фрукты и овощи.

Источник

Исследование показало, что скорость мышления и способность к концентрации внимания замедлялись, когда увеличивалась концентрация PM2.5 и углекислого газа. На рабочую же память участников оказывали влияние только показатели углекислого газа. По мере увеличения обоих показателей, участники медленнее и хуже справлялись с тестами.

Ведущий автор работы Джозеф Аллен (Joseph Allen) отметил, что в настоящее время вентиляция и фильтрация воздуха в помещениях – актуальная тема в связи с пандемией COVID-19. По словам специалиста, новое исследование подчеркивает важность очистки воздуха в поддержании когнитивных способностей и продуктивности работников.

Деменция

Деменция (слабоумие) – не только медицинская, но и социальная проблема. Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается около 50 миллионов людей с таким синдромом

Читать статью

«Данные показывают, что увеличение уровня PM2.5 связано с острым снижением когнитивных функций. Впервые мы смогли обнаружить такое краткосрочное действие на молодых людей. Также исследование подтвердило, каким образом низкий уровень вентиляции влияет на когнитивные функции», – сообщил Гильермо Седеньо Лорент (Guillermo Cedeño Laurent), соавтор исследования. По словам Лорента, плохое качество воздуха в помещении влияет на здоровье и продуктивность сильнее, чем считалось раньше.