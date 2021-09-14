 

Мнение: Мелкие мошенники из СБУ

14.09.2021, 11:46, Разное
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Джокер ДНР сообщает, что на днях СБУ под видом "рекламного предложения банка Тинкофф" рассылала на почты российских информационных ресурсов, журналистов, военкоров и блогеров рассылку с вирусом, с помощью которого рассчитывали получить доступ к указанным почтам.

10 и 11 сентября украинскими спецслужбами была предпринята отчаянная попытка получить доступ ко множеству информационных ресурсов, которые украинскими спецслужбами воспринимаются, как самыми опасными для их деятельности, путём распространения вредоносного софта (вирус), замаскированного под ссылку рекламного отдела банка российского банка «Тинькофф». Мне приятно, что мой ресурс попал во все группы рассылок. Заодно, я увидел, кому это было отправлено. Конечно, мои хакеры тоже часто балуются, используя примитивный фишинг, но то, как это сделали вы… Пам-пам-па-рам… Бам! Советую гнать в шеи таких исполнителей. Посмотрите внимательно, может быть, в рассылке вируса найдёте и свой адрес. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха…

https://t.me/boris_rozhin/17348 – цинк

Мне такое в субботу пришло около 5 часов вечера. В рассылке кроме моей публичной почты указанной в блоге еще 9 человек. Суммарно же как минимум несколько десятков адресов в этих рассылках, опытным путем установлено, что в разные рассылки попадали почты разных людей.
Так что будьте внимательны к "рекламным предложениям", которые может писать какой-нибудь прапорщик Голопупенко из какого-нибудь 72-го ИПСО. Хорошо хоть не попросили положить денег на телефон и сообщить пин-код банковской карты "из-за подозрительной активности".

Источник: Colonel Cassad



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