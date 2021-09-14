В крови обнаружили связанные с деменцией соединения

Ученые из Окинавского института провели детальное исследование крови для выявления признак деменции. В результате удалось обнаружить соединения, связанные с заболеванием.

Согласно статистике, сегодня в мире более 55 миллионов человек живут с деменцией. Данное заболевание создает проблемы не только больным, но и их родственникам. Диагностика болезни на ранней стадии весьма проблематична, поэтому исследователи из Японии провели новое исследование, направленное на изобретение способа определения деменции. В ходе изучения данной проблемы эксперты обнаружили в крови 33 метаболита – химические вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности клеток организма, которые сигнализируют о начале развития заболевания головного мозга.

В перспективе результаты исследования можно будет использовать для ранней диагностики деменции. Обнаруженные соединения помогут раньше начать лечение, что значительно замедлит деградацию нейронов мозга и облегчит жизнь больным.

Источник: glas.ru