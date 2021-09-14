Связанные с деменцией соединения обнаружены в крови человека

Японские исследователи обнаружили в крови человека соединения, связанные с возникновением и развитием деменции. Сделанное открытие позволит в будущем разработать систему молекулярной диагностики болезни на ранних этапах.

Деменция, или расстройство когнитивных способностей человека, распад психических функций, вследствие повреждения головного мозга, вызванного возрастными изменениями или повреждением, наблюдается в современном обществе все чаще. Как сообщается в материалах, обнародованных ресурсом PNAS, за возникновение подобных заболеваний может отвечать также состав крови. Свое открытие эксперты сделали, изучив метаболические соединения.

Как оказалось, 33 метаболитов, содержащихся в организме пациентов с когнитивными расстройствами, отличаются от таких же соединений у здоровых людей. Выявленные вещества являются результатом химических реакций организма, протекающих в тканях и клетках. При отсутствии проблем нейрогенного характера метаболиты поддерживаются на определенном уровне в нужном балансе. Однако со временем или из-за болезней они претерпевают колебания и могут меняться.

Несмотря на то, что сама деменция вызывается поврежденными нервами, ее точную причину до сих пор назвать сложно. Также нелегко выявлять поврежденные нервы, что создает проблемы для лечения недугов такого характера. Проведя анализ отобранных у пациентов и людей без деменции образцов крови, японские специалисты измерили содержание метаболитов. Из почти 125 соединений 33 были названы такими, которые вызывают когнитивные нарушения. Открытие, сделанное исследователями, позволит облегчить выявление расстройств нейрогенного типа, а также разработать в будущем методики молекулярной диагностики деменции.

Источник: glas.ru