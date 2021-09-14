Западные СМИ перечислили преимущества российской системы залпового огня ТОС-2

Западное издание The National Interest опубликовало статью про российскую систему залпового огня ТОС-2. Американские СМИ назвали преимущества отечественной разработки перед танками противника.

Сегодня многие страны, в том числе и США, отказались от использования систем залпового огня. Однако РФ за последние время значительно увеличила количество данного вооружения, поскольку оно весьма эффективно проявило себя в бою. Отечественная система залпового огня ТОС-2 является одним из лучших представителей своего класса во всем мире. Даже западные СМИ признали, что «Тосочка» способна без проблем уничтожить американские танки в условиях реального боя. Американское издания The National Interest считает, что система залпового огня на новой платформе от Т-72 значительно повысила свою мобильность. Кроме этого боевая машина больше не требует дополнительного транспорта для обслуживания и перезарядки. В результате российские военные получили мобильное вооружение невероятной мощности.

Интернет-издание «Полит Эксперт» отмечает, системы залпового огня стали известны со Второй мировой войны. В то время именно отечественные «Катюши» наводили страх на врага. Как показала практика, система залпового огня не потеряла своей актуальности со временем, и даже в условиях современного боя подобное оружие способно нанести сокрушительный удар по врагу.