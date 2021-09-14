 

Западные СМИ перечислили преимущества российской системы залпового огня ТОС-2

14.09.2021, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Западное издание The National Interest опубликовало статью про российскую систему залпового огня ТОС-2. Американские СМИ назвали преимущества отечественной разработки перед танками противника.
Сегодня многие страны, в том числе и США, отказались от использования систем залпового огня. Однако РФ за последние время значительно увеличила количество данного вооружения, поскольку оно весьма эффективно проявило себя в бою. Отечественная система залпового огня ТОС-2 является одним из лучших представителей своего класса во всем мире. Даже западные СМИ признали, что «Тосочка» способна без проблем уничтожить американские танки в условиях реального боя. Американское издания The National Interest считает, что система залпового огня на новой платформе от Т-72 значительно повысила свою мобильность. Кроме этого боевая машина больше не требует дополнительного транспорта для обслуживания и перезарядки. В результате российские военные получили мобильное вооружение невероятной мощности.

Интернет-издание «Полит Эксперт» отмечает, системы залпового огня стали известны со Второй мировой войны. В то время именно отечественные «Катюши» наводили страх на врага. Как показала практика, система залпового огня не потеряла своей актуальности со временем, и даже в условиях современного боя подобное оружие способно нанести сокрушительный удар по врагу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Мнение: С печалью я гляжу на америкосовское сумасшедствие. Теперь вот и мэр Чикаго йопнулась.

17.09 / Мнение: Беспилотники Сбербанка, моторостроение в России и качество дорог в Канаде

20.12 / «Убивая неверных, мы оказываем им услугу»

25.08 / Мнение: Славные традиции Колдстримского полка

01.06 / Скандалы: Игры сильных

05.08 / Личное: Лицо красивое

16.08 / Сила волос – Личное мнение

29.11 / «Небо стало голубым»: Врачи не подтвердили у Светланы Светличной инсульт

31.12 / Лучшие телепрограммы Новогодней ночи-2021

31.01 / Мнение: Заграница нам поможет!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика