 

“Ему уже не верят”: сбежавший в Крым украинец рассказал правду об отношении народа к Зеленскому

14.09.2021, 11:40, Разное
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Высказываясь о сегодняшней деятельности Владимира Зеленского, Максим вспомнил, как бывший актер во время предвыборной кампании в 2019 году обещал покончить с войной на востоке Украины, восстановить экономику и покончить с преследованием русского языка. Однако эти и другие планы нынешний украинский лидер так и не реализовал.

Поскольку Зеленский не оправдал никаких надежд и стал еще хуже своего предшественника, второй президентский срок Владимиру Александровичу не светит, считает сбежавший в Крым украинец. По его словам, жители Незалежной категорически недовольны главой государства, ведь он ничего хорошего так и не сделал. “Ему уже не верят”, – сказал Максим.

Впрочем, даже если Зеленский попытается установить мир в Донбассе в преддверии новых президентских выборов, выиграть все равно ему не удастся. Максим считает, что жители Донецкой и Луганской народных республик в любом случае не захотят воссоединяться с Украиной, из-за которой они страдают по сей день и которая не прекращает антироссийскую политику.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков заявил, что на президенте Владимире Зеленском закончится независимость Украины. Бывший парламентарий уверен: такой расклад выгоден Западу.



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