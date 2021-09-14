 

Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко – экономист Марголин

14.09.2021, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На прошлой неделе, 9 сентября, в Москве прошла встреча лидеров России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров президенты значительно продвинулись в вопросе интеграции двух стран – были подписаны все дорожные карты, связанные с образованием Союзного государства. Экономист Лев Марголин уверен, что Россия сохраняет за собой рычаги давления на Лукашенко.

По словам члена политсовета ОГП, главный вопрос, который Москва задает белорусскому президенту, – когда он проведет конституционный референдум и новые выборы. Эксперт полагает, что Кремль поставил Лукашенко определенные требования, которые до сих пор не выполнены.

Марголин подчеркивает, что перед главой Белоруссии могут стоять не только политические, но и экономические требования. Он отмечает, что постепенно белорусскому лидеру приходится их выполнять.

“Постепенно Лукашенко вынужден с чем-то соглашаться, иначе с ним вообще разговаривать не будут”, – уверен эксперт.

Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко и в вопросе интеграции двух стран. Экономист не сомневается, что президент Белоруссии подпишет дорожные карты по Союзному государству. Меж тем, остается открытым вопрос об их дальнейшем исполнении.

В то же время, по мнению Марголина, Лукашенко пришлось уступить Путину и разрешить открыть на территории Белоруссии совместный военный учебный центр. На всякий случай президент России отложил вопрос создания единого экономического рынка, подчеркивает эксперт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Мнение: На всё воля Божья?

24.11 / Выше инфляции: Грядущая индексация пенсий в России будет необычайно большой

16.05 / Агата Муцениеце назвала качества идеального мужчины

17.07 / Названы симптомы продолжительного COVID-19

01.07 / Регина Тодоренко призналась, что мечтает стать многодетной матерью

27.12 / Беженец из КНДР попросил вернуть его на родину после посещения концерта K-pop-группы

31.08 / Невролог Царёва рассказала, когда нужно опасаться ночных судорог

17.09 / Ученые сообщили о крупе, способствующей развитию диабета

08.04 / Мнение: Фейсбук перешел от банов к убийствам

24.05 / Мнение: Достал Лев Барский (lev_lion)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика