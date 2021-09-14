 

Мнение: Диверсант

14.09.2021, 11:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По делу об отравлении людей арбузами задержали конкретного человека. Им оказался дезинсектор, проводивший истребление насекомых в магазинах, где были куплены арбузы. Возникает стойкое предположение, что речь идет о стрелочнике. Перед этим публиковалась информация о найденном в крови отравленных этиленгликоле – он не входит в десинсекционные составы, и его непросто вот так взять, найти и выпить, причем одновременно и сразу нескольким людям из разных квартир и домов. В общем, какая-то очередная крайне туманная история. Кстати, как раз сейчас – годовщина взорванных в Москве домов. Из разряда таких же туманных.

По версии властей дезинсектор оказался эффективнее всего ГРУ и прочих спецслужб, не сумевших разработанным в секретных лабораториях спецядом ликвидировать врагов и предателей Родины Скрипалей или Навального. Он один с помощью штатного состава ликвидировал несколько москвичей. Его не судить, а давать погоны и посылать наводить страх на противника надо. Такими кадрами не разбрасываются, особенно у нас.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.06 / Скандалы: «Лондонский список» пустили по второму кругу

07.09 / Инсайдеры о реакции Анджелины Джоли на новый роман Брэда Питта: “Она просто в ярости”

25.02 / Ученые окончательно подтвердили гипотезу гибели динозавров из-за астероида

29.08 / «Я с детства не люблю тараканов за их длинные усы» – Грета Тунберг поддержала белорусских протестующих

29.08 / Ковбойские сапоги пригодятся: предметы одежды для покупки в конце лета

19.11 / “Абырвалг”: Дмитрий Хрусталев решил пройти полное медицинское обследование

29.03 / Ученые назвали возраст, когда женщина получает максимум удовольствия от секса

04.07 / Личное: Ты больше Никто

27.07 / Как разнятся зарплаты в Москве и регионах

04.08 / Море и развалины: Татьяна Навка с дочерьми путешествует по Греции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика