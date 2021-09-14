Мнение: Диверсант

По делу об отравлении людей арбузами задержали конкретного человека. Им оказался дезинсектор, проводивший истребление насекомых в магазинах, где были куплены арбузы. Возникает стойкое предположение, что речь идет о стрелочнике. Перед этим публиковалась информация о найденном в крови отравленных этиленгликоле – он не входит в десинсекционные составы, и его непросто вот так взять, найти и выпить, причем одновременно и сразу нескольким людям из разных квартир и домов. В общем, какая-то очередная крайне туманная история. Кстати, как раз сейчас – годовщина взорванных в Москве домов. Из разряда таких же туманных.

По версии властей дезинсектор оказался эффективнее всего ГРУ и прочих спецслужб, не сумевших разработанным в секретных лабораториях спецядом ликвидировать врагов и предателей Родины Скрипалей или Навального. Он один с помощью штатного состава ликвидировал несколько москвичей. Его не судить, а давать погоны и посылать наводить страх на противника надо. Такими кадрами не разбрасываются, особенно у нас.

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