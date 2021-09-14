“Вспоминаю кинокарьеру всего лишь приятным и ярким воспоминанием”: почему Ирина Варлей сыграла всего лишь три роли

Имя блистательной советской и российской актрисы Натальи Варлей знакомо многим нашим соотечественникам. Мало кто знает, что у знаменитости есть еще младшая Ирина, которой сегодня исполняется 68 лет. Она тоже делала первые шаги в актерской профессии, но потом пропала с экранов. Разбираемся, почему.

Из цирка на съемочную площадку

Наталья старше Ирины на шесть лет. Обе родились в семье капитана дальнего плавания и с детства были талантливыми артистичными натурами. К счастью, между красавицами-сестрами никогда не было конкуренции. Одна всегда радовалась успехам другой и наоборот.

Ирина была рада за сестру, когда та дебютировала в киноленте «Новогодний праздник отца и маленькой дочери». На тот момент Наталье было всего 15 лет. Забавно, что даже после опыта съемок она не захотела связывать свою жизнь с актерской профессией, поэтому поступила и окончила цирковое училище. Наталья в течение двух лет выступала на арене цирка в качестве эквилибристки.

Но судьба распорядилась иначе. Один из коллег Натальи по цирку был знаком с режиссером Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем и попросил обратить внимание на нее. Так получилось, что на той же киностудии Варлей увидела ассистентка режиссера Леонида Гайдая и пригласила ее на пробы в легендарную комедию «Кавказская пленница».

Первый успех

На момент выхода киноленты на экраны Наталье было 19 лет. К ней мгновенно пришли всесоюзная слава и успех. Видя популярность старшей сестры, Ирина тоже воодушевилась и решила стать актрисой. Она стала заниматься в драмкружке и по настоянию сестры ходила на пробы. Однажды судьба ей улыбнулась: Ирину пригласили на съемки фильма «Вальс» Виктора Титова. И не просто пригласили, а утвердили на главную роль. И это всего-то в 16 лет!

Вот так юная Ирина очутилась на одной съемочной площадке с такими великими артистками как Алиса Фрейндлих, Екатерина Васильева. И хотя кинолента о жителях блокадного Ленинграда по популярности не обошла «Кавказскую пленницу», но на Варлей-младшую обратили внимание маститые режиссеры. Они высоко оценили ее актерский талант.

Развитие кинокарьеры

Наталья тем временем продолжала активно развивать свою кинокарьеру. Она была очень востребована, но была вынуждена взять творческий перерыв в связи с замужеством и беременностью. А в тот период Варлей как раз пригласили на съемки фильма «Преждевременный человек». Тогда Наталья вместо себя предложила замену – младшую сестру Ирину. Правда, на этот раз Ирину утвердили не на главную, а на второстепенную роль.

И все же это был бесценный опыт для Варлей-младшей, ведь она очутилась на одной съемочной площадке с Ниной Шацкой, Игорем Квашой, Анастасией Вертинской, Александром Калягиным.

В следующем году девятнадцатилетней Ирине опять крупно повезло, ведь ее утвердили на главную роль в фильме «Юлька». И хотя кинолента тоже не обрела особой популярности, но кинокритики уже более настойчиво стали прогнозировать, что Ирина может превзойти в плане карьеры свою сестру. У нее были для этого все предпосылки.

Каково же было всеобщее удивление, когда Варлей-младшая в поступила в Московский инженерно-строительный институт.

Разочарование

Когда подошло время окончательно выбирать профессию, то Ирина решила, что актерство — не ее сфера. Откровенно говоря, она разочаровалась в этой сфере искусства, поскольку поняла, что успех зависит больше от везения и внешних факторов, сколько от трудолюбия и старательности.

Не последнюю роль сыграла в принятии такого судьбоносного решения Наталья. Она ничего не делала для того, чтобы переубедить свою сестру. Просто Ирина смотрела на родственницу и видела обратную сторону медали.

Все дело в том, что после оглушительного успеха «Кавказской пленницы» и «Вия» Наталью уже мало куда приглашали. А если и приглашали, то роли уже не были такими знаковыми. Плюс ко всему начались проблемы с коллегами по театру. Зависть, сплетни, интриги за спиной, высокая конкуренция — с этим пришлось столкнуться Наталье. Плюс были серьезные проблемы в семье, с супругом. Ирина, глядя на старшую сестру, поняла, что не хочет попадать в такую жизненную ловушку. Она не захотела публичности, а потому выбрала обычную профессию.

Непубличная жизнь

Всю свою жизнь Ирина проработала в Госархиве: аж до самой пенсии. Она реализовалась как жена и как мать. И ни разу Варлей-младшая не пожалела о своем решении уйти из мира кино.

Лишь к семидесятилетию Натальи Ирина появилась в документальном фильме в честь именитой сестры. Больше никто и никогда не видел ее по телевидению и не читал с ней интервью. В том единственном фильме Ирина призналась, что кинокарьера вызывает у нее лишь яркие и приятные воспоминания, но никакого сожаления нет.

Со старшей сестрой у Ирины замечательные отношения. Они дружны точно так же, как и раньше. Это тот удивительный случай, когда между сестрами напрочь отсутствует конкуренция, и когда обе нашли себя в этой жизни. Это достойно большого уважения.