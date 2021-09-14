 

Это лето в Греции стало самым жарким за последние 43 года

14.09.2021, 11:18, Новости дня
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До этого подобные температурные рекорды фиксировали летом 2007 года. Кроме этого, похожие рекорды наблюдались в 1987, 2000 и 2012 годах.

Самая продолжительная тепловая волна этого лета в Греции приходилась на период с 27 июля по 6 августа. Средняя температура в эти дни достигала +24,4 °C.

В метеослужбе отмечают, что в этом году высокие показатели температуры регистрировали и во многих других частях Средиземноморья, а также в западной части США, Сибири и западной части РФ.

Контекст:

В августе в Греции регистрировали самую высокую температуру в стране – 47,1 ºC. В связи с жарой по всей Греции вспыхивали пожары.

Этим летом аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдалась в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

CBS News отмечает, что такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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