Главный администратор концертных программ Григоренко: Пугачева сказала: “Валюша, давай споем!”, а через две недели даже не поздоровалась

“Я с Пугачевой не работала, но была с ней знакома. Когда-то мы встретились с ней в Сочи. В Сочи у нее были концерты. Она закончила. И Наташа, замдиректора зала [где выступала Пугачева] сказала: “Валя, я тебя приглашаю на такое мероприятие! Приехали директора Союзконцерта, Росконцерта, Госконцерта – все. Будет Пугачева, любовь ее [музыкальный продюсер Евгений] Болдин, за которого она собирается замуж… Мы все едем в [ресторан] “Кавказский аул” и тебя приглашаем”, – вспомнила Григоренко.

К ресторану, по ее словам, они добирались на “Волге”. На мероприятии также присутствовали российский поэт-песенник Илья Резник и костюмерша Пугачевой.

“Я сидела, наблюдала… Женя Болдин был очень красивый. Очень! Он такой, породистый. Ждали Аллу Борисовну 45 минут. Не начинали концерт в “Кавказском ауле”. Как только она пришла, тут же началась программа. Закончился концерт – и меня они пригласили на сталинскую дачу”, – рассказала Григоренко.

На сталинской даче вечеринка продолжилась. По словам Григоренко, там не было электричества, поэтому стол освещали автомобили.

“Мы там веселились! Помню, Пугачева сказала: “Валюша, давай споем!” И мы какую-то песню с ней спели на два голоса. Ей-богу”, – вспомнила собеседница Гордона.

Следующая ее встреча с Пугачевой состоялась “где-то через месяц или две недели”.

“Я приезжаю в Росконцерт (а Пугачева от Росконцерта работала), иду по коридору – она навстречу. Она даже не поздоровалась”, – рассказала Григоренко.

“Может, вы плохо пели?” – пошутил журналист.

“Наверное, человек такой. Может, задумалась”, – ответила Григоренко.

Интервью с Григоренко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Григоренко родилась в 1946 году в Тюменской области России. В качестве директора концертных программ сотрудничала с известными советскими артистами – Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Юрием Гуляевым, Вадимом Мулерманом, Анной Герман, Валерием Леонтьевым и другими. В течение 10 лет была главным администратором Киевского мюзик-холла.

Замужем за бизнесменом Николаем Гребиныком. Сейчас супруги живут в Испании.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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