Шмыгаль: Подготовка к отопительному сезону идет по графику, энергосистема готова на 90%

“Подготовка к отопительному сезону на сегодня продолжается по графику. На 90% энергосистема Украины готова к отопительному сезону. В хранилища закачано более 18 млрд м³ газа, что составляет самый большой процент за последние 10 лет на этот период, до начала отопительного сезона”, – сказал он.

По словам Шмыгаля, ожидается, что в хранилища будет закачано более 19 млрд м³ газа.

Контекст:

10 сентября Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021/2022 не будут меняться.

Решение о старте отопительного сезона принимают местные власти.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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