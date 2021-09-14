 

Шмыгаль: Подготовка к отопительному сезону идет по графику, энергосистема готова на 90%

14.09.2021, 11:18, Новости дня
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“Подготовка к отопительному сезону на сегодня продолжается по графику. На 90% энергосистема Украины готова к отопительному сезону. В хранилища закачано более 18 млрд м³ газа, что составляет самый большой процент за последние 10 лет на этот период, до начала отопительного сезона”, – сказал он.

По словам Шмыгаля, ожидается, что в хранилища будет закачано более 19 млрд м³ газа. 

Контекст:

10 сентября Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021/2022 не будут меняться.

Решение о старте отопительного сезона принимают местные власти.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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