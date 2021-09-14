Свитолина рассказала, когда у них с Монфисом появятся дети

“Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов. А там уже как сложится. Конечно же, мне хочется детей, но я считаю, что нужно в данный момент выкладываться на сто процентов и быть отданной теннису”, – заявила Свитолина.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. 3 апреля 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

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