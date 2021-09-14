Сын убитой мигрантами пенсионерки рассказал подробности трагедии

Сын погибшей 67-летней пенсионерки, чье тело с признаками насильственной смерти нашли в селе Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал, что мать возвращалась с дачи, не дойдя до дома всего 400 метров.

«Мама шла с дачи домой…не дошла всего 400 метров. В лесополосе ее забили. Звонили, писали – телефон не отвечал. Сначала я сам ходил искать, а потом приехал батюшка из храма Бужаниново с ребятами. Мама была набожной, часто посещала церковь, поэтому ее все знали. И тогда мы еще раз все вместе пошли, в ночь. В районе 23.00 нашли. Случайно. Нашли баночку, туфельку, пакет, вещи, колготки, потом тело мамы», – рассказал мужчина «Московскому комсомольцу».

По его словам, в 17.45 она выходила с дачи, племянник звонил в 18.18 – телефон уже был выключен. До того места, где на нее напали, идти 6-7 минут. Также он отметил, что раньше пенсионерка не жаловалась на мигрантов.

«Просто к ним уже все привыкли, то, что они ходят везде, как у себя дома. Это случай резонансный. Надо что-то корректировать в миграционной политике», – сообщил он.

Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликтной ситуации и изучить все жалобы местных жителей, передает ТАСС.

В частности, руководителю регионального подразделения поручено организовать прием местных жителей, внимательно выслушать их жалобы, принять имеющиеся заявления и проверить все доводы.

«Кроме того, руководителю следственного управления поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении двух граждан соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки», – сообщили в СК.

Ранее двум мигрантам было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье.

Напомним, местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

В СК сообщили, что задержаны два «гражданина соседнего государства». «Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие.