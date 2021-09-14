В Якутии отменили режим ЧС регионального характера

Глава Якутии Айсен Николаев снял режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом он сообщил в начале церемонии торжественного вручения наград гражданам, внесшим значительный вклад в борьбу с лесными пожарами в регионе.

«Главное, что сегодня пожары нигде на территории республики не угрожают людям, не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. И поэтому сегодня своим указом я снял уже чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам на территории нашей республики», – передает ТАСС слова Николаева.

Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации.

Напомним, 14 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет.