Эксперты сравнили российские и китайские способы контроля Интернета

По словам эксперта в сфере интернет-технологий Никиты Логинова, РФ еще с начала двухтысячных годов пытается контролировать глобальную сеть на своей территории подобно тому, как это делает Китай.

Предпринято три основных шага: начали блокировать отдельные ресурсы, осуществлять давление на заинтересованные организации и провайдеров, а также создавать свой автономный “Рунет”.

Тем временем в Китае, начиная с 2008 года, начали замедлять работу «чужих» ресурсов. Некоторые из них вовсе запретили. Например, это касается YouTube и Twitter. Со временем фильтрация контента усиливается. В целом, те же самые процессы происходят и в РФ, хотя заметно опоздание минимум на несколько лет от того, что делают в КНР.