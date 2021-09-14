 

Эксперты сравнили российские и китайские способы контроля Интернета

14.09.2021, 11:00, Новости дня
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По словам эксперта в сфере интернет-технологий Никиты Логинова, РФ еще с начала двухтысячных годов пытается контролировать глобальную сеть на своей территории подобно тому, как это делает Китай.

Предпринято три основных шага: начали блокировать отдельные ресурсы, осуществлять давление на заинтересованные организации и провайдеров, а также создавать свой автономный “Рунет”.

Тем временем в Китае, начиная с 2008 года, начали замедлять работу «чужих» ресурсов. Некоторые из них вовсе запретили. Например, это касается YouTube и Twitter. Со временем фильтрация контента усиливается. В целом, те же самые процессы происходят и в РФ, хотя заметно опоздание минимум на несколько лет от того, что делают в КНР.



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