Новый зубной имплантат может лечить десны



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Зубные имплантаты становятся все более распространенными. Это единственный способ замены утраченного зуба, позволяющий сохранить естественное состояние кости челюсти. Однако у ряда пациентов возникают осложнения. Обычно они связаны с размножением бактерий на поверхности имплантата и последующим поражением десен. Американские ученые предложили инновационое решение этой проблемы.

Как сохранить десны здоровыми?

Для предупреждения гингивита и пародонтита следует:

Чистить зубы два раза в день.

Чистить промежутки между зубами зубной нитью.

Регулярно посещать стоматолога для профилактики.

Покажите стоматологу, как вы ухаживаете за зубами и спросите, можно ли это делать лучше

Если вы курите или жуете табак, перестаньте.

Пользуйтесь ополаскивателем для рта.

Знайте свои риски. Возраст, курение, наследственность увеличивают их.

Источники – Американская стоматологическая ассоциация и Американская периодонтологическая ассоциация

Имплантат, который сделали ученые, включает искусственную зубную коронку, которая похожа на натуральную. Внутри она содержит стальной стержень с аккумулятором и светодиодами, дающими излечение в ближнем инфракрасном спектре. Диоды находятся около основания коронки, которое соприкасается с десной. В челюсти конструкция крепится при помощи специального винта.

В состав коронки входят наночастицы титаната бария, который способен генерировать электрический заряд в ответ на механическое раздражение. Электричества, вырабатывающегося при жевании, должно быть достаточно, чтобы питать аккумулятор.

Диоды имплантата периодически включаются, чтобы воздействовать излучением на окружающие ткани. (Ранее такое излучение – фототерапию – применяли для облегчения воспаления десен и их заживления после инфекций).

В лабораторных экспериментах ученые показали, что электрический заряд титаната бария отталкивает бактерии Streptococcus mutans. Предполагается, что это будет препятствовать образованию на зубах бактериальных биопленок, которые повышают риск инфицирования десен.

Ученые провели ряд опытов с коронками, содержащими титанат бария. Они стабильно вырабатывали необходимое количество электричества, не были токсичными, а по крепости были сопоставимы с обычными коронками.

Сегодня это изобретение еще недоступно на рынке, но ученые ожидают, что после доработки его можно будет использовать на практике.