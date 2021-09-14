Врач Денис Павлов рассказал, как вытащил с того света МакSим

Врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «ГКБ 52» Денис Павлов рассказал, что певица поступила к нему в отделение полтора месяца назад уже в критическом состоянии.

По его словам, она была очень в тяжелом состоянии. Длительное время певица находилась в состоянии гипоксии, после чего у нее развились тяжелые осложнения. Марину Абросимову (настоящее имя МакSим) подключили к аппарату ЭКМО (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности). Этот аппарат – одно из последних средств спасения больных. Далеко не все пациенты, которых подключают к ЭКМО, выживают. У певицы были поражены около 95% легких, в них образовались настоящие дыры. Врачам постоянно приходилось менять тактику лечения, так как состояние звездной пациентки было очень нестабильным. Много раз она находилась на грани клинической смерти. Духовник МакSим трижды был в больнице, в один из визитов отец Лука провел обряд соборования.

Денис Павлов считает, что выздоровление Марины Абросимовой – настоящее чудо, которое сотворили своей тяжелой работой врачи 52-ой московской больницы и сама Марина.

Сейчас МакSим быстро идет на поправку, но еще долго не сможет выйти на сцену из-за того, что врачи запрещают ей петь. Как считает врач-реабилитолог Андрей Пигарев, помогающий исполнительнице восстановиться после болезни, на достижение «более-менее оптимального состояния» у звезды уйдет минимум год.

Многие поклонники МакSим задаются вопросом – почему молодая здоровая жительница так тяжело перенесла болезнь? На это отвечает сама певица. По ее словам, во время пандемии она не придавала значение опасности, которую несет COVID-19. Все ее родные если и болели, то переносили болезнь очень легко. Поэтому она не стала проходить вакцинацию, несмотря на то, что ее мама сделала прививку.

Сейчас она настроена оптимистично, планирует заниматься своей школой искусств, работать там с детьми и уделять как можно больше внимания своему здоровью.

https://www.instagram.com/p/CTxBEBMMmRC/

Источник: slovodel.com