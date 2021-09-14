Названы продукты для улучшения памяти и сохранения психического здоровья

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14.09.2021, 10:52, Разное
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Ученые из Великобритании назвали продукты, употребление которых способствует улучшению памяти и сохранению психического здоровья. Правильно сбалансированный рацион поможет защитить когнитивные функции организма.
Когнитивные способности человека с возрастом могут ухудшаться, в ряде случаев ослабление памяти и развивающаяся деменция сопровождается расстройствами психического характера. Как оказалось, избежать таких заболеваний можно, контролируя свой рацион. Об этом пояснил нейробиолог Валентинос Захариу в статье, обнародованной в издании Neurobiology of Aging. Употребляемые человеком продукты влияют на состояние его внутренних органов и систем. Поэтому крайне важно исключить из меню вредные продукты питания, заменив их полезными. Такая методика поможет улучшить способности к запоминанию и защититься от заболеваний психики.

В первую очередь, когнитивному спаду противостоит стабильный баланс негемового желза. В отличие от гемового, оно поступает в организм из пищи растительного типа. Однако его избыток в головном мозге может быть связан с целым рядом неврологических недугов, такими, как болезнь Альцгеймера и склероз, а также с проблемами запоминания.

Применив комплекс методов оценки памяти и иных когнитивных процессов исследователи установили взаимосвязь между питанием, содержанием железа в головном мозге и когнитивными функциями. В исследовании принимали участие здоровые люди возрастом 61-86 лет. В результате было установлено, что те волонтеры, рацион которых был богат питательными веществами вроде лизина, витамина Е, омега-3 и омега-6, имели лучшую память. При этом у них был выше и уровень железа в мозговых клетках. Следовательно, делают вывод эксперты, питательные вещества способны защитить от накопления Fe и последующего ухудшения психики и памяти. Чтобы укрепить здоровье когнитивной и психической системы, специалисты рекомендуют употреблять больше сои, орехов, яиц, рыбы и оливкового масла.

Источник: ufatime.ru



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