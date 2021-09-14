Нарколог заявил о запоях Анастасии Волочковой

Нарколог Эркен Иманбаев поделился профессиональным мнением относительно возможного алкоголизма Анастасии Волочковой. Врач заявил, что балерина систематически не злоупотребляет спиртным, но периодические запои вполне возможны.

Анастасию Волочкову неоднократно подозревали в алкоголизме, который негативно сказывается на карьере знаменитости. Последнее время даже поклонники балерины весьма тревожно подметили, что у Волочковой действительно есть проблемы со спиртным и ей необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Экспертное мнение решил озвучить Эркен Иманбаев – врач-нарколог, который сделал предварительное заключение относительно ситуации с Анастасией Волочковой. Эксперт считает, что балерина пока не является полностью зависимой от алкоголя. Все же есть основания предполагать периодические запои знаменитости, которые значительно ухудшают её состояние.

Данное заключение Эркен Иманбаев дал во время программы «Пусть говорят», на которой присутствовала и сама Анастасия Волочкова. Балерина категорически опровергла заключение нарколога и заявила, что действительно иногда пьет спиртное, но не более чем другие люди. По мнению знаменитости, это вполне нормально, поскольку она всегда знает меру и способна себя контролировать.

Источник: www.starhit.ru