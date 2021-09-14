 

Полицейские обнародовали итоги поисков исчезнувшей звезды “Доктора Кто”

14.09.2021, 10:48, Разное
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Актрису Таню Фиар нашли. Звезда сериала “Доктор
Кто” исчезла 9 сентября. Пять дней о ее судьбе ничего не было известно.

Накануне, 13 сентября, полицейские Лос-Анджелеса установили
местонахождение девушки. По данным стажей порядка, в день исчезновения Фиар
вышла из дома без мобильного телефона и кошелька. Где находилась Таня, пока родственники
и друзья сбивались с ног в поисках, – не сообщается.

Блюстители закона утверждают, что оповестили родственников о
том, что звезда сериала “Доктор Кто” нашлась. Между тем двоюродная
сестра актрисы, Кудзи Манянде, рассказала журналистам, что полицейские ни с кем
из близких Тани не связывались. Радостную новость семья Фиар узнала из
соцсетей.

Сейчас Таня Фиар находится в больнице. По данным
твиттер-аккаунта FindTanyaFear, физически знаменитость не пострадала. Однако
врачи в качестве меры предосторожности решили обследовать звезду “Доктора
Кто”.

Мать Фиар пытается связаться с наследницей. Родственникам
еще не удалось увидеться с Таней. Родительница актрисы заявила, что не
успокоится, пока лично не поговорит с дочкой. Отметим, в Сети исчезновение звезды “Доктора Кто” считают странным.



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