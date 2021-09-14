Мнение: Памятник

На днях был открыт памятник Александру Невскому в Псковской области деревне Самолва. Высшее руководство спустилось к памятнику, как и положено, с небес. На вертолетах. Проблема в том, что дороги к деревне как не было, так и нет, а имеющуюся разбили в процессе строительства. По-видимому, теперь придется при памятнике создавать не менее патриотическую должности Ивана Сусанина и водить путников от Большой земли к памятнику по местным буеракам. Злые языки историков, кстати, говорят, что и памятник, поставленный в ознаменование победы над псами-рыцарями, в общем-то, стоит совсем не на том месте, где она случилась.

На всякий случай, чтобы два раза не вставать, в композицию встроили и десантников шестой роты, воевавших в Чечне. Теперь не до конца ясно – то ли дружина Невского воевала под Аргуном, то ли десантники принимали на себя "свинью" рыцарей.

Впрочем, когда в стране есть только один Историк, эти подробности совершенно несущественны.

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