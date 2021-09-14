Кого растите? – Личное мнение

Знакомый врач поделился своей статистикой. В Москву приезжают поступать в институты здоровые дети.

Проходят комиссию — разительно отличаются от столичных абитуриентов. Гемоглобины прут, щёки румяные, пресс упругий. Ну, это я так — своими словами.



Фото: Соцсети

Первый курс, второй — и показатели здоровья опускаются до усреднённых.

А что со здоровьем этого усреднённого представителя молодёжи? Излишний вес. Гиподинамия. Испорченное гаджетами зрение — в общем, маленькие старички.

Что я спросить хотела? Вы кого растите — пополнение для ночных клубов?

Нет, ну серьёзно — столичные мамки! Вы дали гаджет ребёнку и решили, что на этом свою миссию выполнили?

Вам не жалко своих родненьких? Вы их рожали, вам было больно. Так почему же плюёте на их здоровье?

Полгода назад я уже рассказывала вам об одной замечательной школе — Академии настоящего испанского футбола LaLiga.

Пожалуй, ничего лучше для дополнительного развития мальчишек 3-16 лет нет ни в Москве, ни в другом городе России. Тут вам и физическое, и интеллектуальное, и эмоциональное, и главное — нравственное развитие.

И даже, бонусом, разговорный английский! Рассказываю ещё раз для тех, кто забыл или пропустил предыдущий пост.

LaLiga — это не типичная российская школа футбола. В наших школах мальчишек сначала тупо гоняют по полю и учат быстро бегать, пиная мяч.

Только потом из спортсмена-бегуна пытаются сделать, собственно, футболиста. Которому, в силу возраста и приобретенных рефлексов «беги-пинай», уже не хватает маневренности, гибкости и навыков, чтобы освоить виртуозное владение мячом.

Или понять новую — грамотную — тактику игры.

К тому же из воспитанников российских футбольных школ вырастают эгоистичные «звёздочки», которые старательно следят за личными достижениями и успехами в личной жизни, но не за достижениями и успехами команды.

В LaLiga детей обучают испанскому футболу, который принципиально отличается от российского. В академии сначала учат владеть мячом и формируют футбольные навыки. Главное — воспитанников обучают именно командной игре. Никаких отдельных «звёздочек», которые бегают по полю с мячом в отрыве от команды.

В LaLiga сначала воспитывают командных игроков, которые виртуозно владеют мячом и грамотной тактикой совместной игры. И только потом, после 12 лет, мальчиков начинают прокачивать в плане физподготовки — этап, с которого как раз и начинается обучение во всех российских школах футбола.

Здесь бы Лео Месси забраковали ещё на этапе поступления — в детстве этот знаменитый футболист болел, поэтому был слабее и меньше сверстников.

Вот он, самый маленький мальчик на фото — будущая звезда футбола Месси. Рост в 9 лет — 127 см.

LaLiga — это первая и пока что единственная академия испанского футбола в России. Того самого — настоящего испанского футбола, в котором весь испанский чемпионат: «Барселона», мадридский «Реал» и ещё 40 самых успешных профессиональных клубов Испании.

По сути, LaLiga — это и есть испанский футбол. А Академия LaLiga — международная сеть футбольных школ, которая создана и управляется официальной испанской футбольной лигой. Футбольные школы LaLiga открыты в 9 странах, в том числе в Канаде, США и России.

LaLiga — серьёзная футбольная академия, которая готовит не любителей, а именно профессиональных футболистов для лучших клубов.

В Академии дети получают не только физические нагрузки и навыки игры в футбол, но и воспитание. В процессе обучения воспитанники LaLiga приобретают навыки работы в команде, взаимопомощи, общения. Дети развивают нравственность, духовность, силу характера.

Да, играя в футбол, мальчики становятся мужчинами. Причём даже самые капризные и избалованные.

Помимо этого, учащиеся академии LaLiga ненавязчиво изучают английский язык, потому что среди тренеров очень много англоговорящих — в Академии LaLiga работают иностранные, преимущественно испанские, тренеры.

Много англоговорящих и среди воспитанников — в школе занимаются дети сотрудников зарубежных компаний, офисы которых расположены в Москве, а также дети сотрудников посольств.

Такое регулярное неформальное общение на иностранном языке гораздо более эффективно, чем занятия с репетитором и даже в школе. К тому же дети сами заинтересованы в общении с тренером и ребятами из команды, поэтому на уроках учат английский гораздо охотнее, чем их сверстники.

Стоимость обучения в испанской футбольной Академии LaLiga — от 9 до 18 тысяч рублей в месяц. Это в 2 раза дешевле, чем в «крутых» футбольных школах с иностранными тренерами. Только в «крутых» школах не воспитывают профессиональных футболистов для клубов — скорее это развлечение для богатеньких родителей.

В сумму обучения школы LaLiga входят 3 занятия и 1 игровой день в неделю + 2 теоретических занятия по изучению тактики футбола. В стоимость включена и полная экипировка для тренировок в разных условиях:

• шорты,

• гетры,

• спортивный костюм,

• термобелье,

• дождевик,

• рюкзак.

Юные футболисты участвуют во всех важных соревнованиях. Посещают смотры и отборы в испанские футбольные клубы, куда академия вывозит учащихся за свой счёт.

Лучшие ученики сезона получают грант на бесплатные тренировки весь следующий сезон (с сентября по июнь) — так академия поощряет талант и трудолюбие воспитанников. В то же время тренеры академии уделяют одинаковое внимание абсолютно всем игрокам, которые хотят заниматься, а не только выдающимся.

Младшие воспитанники LaLiga занимаются на крытом манеже 30х48 метров с профессиональным покрытием Euro Grass M60. С восьми лет учащиеся занимаются на настоящем футбольном поле — открытой площадке.

Тренировочная база Академии LaLiga — стадион «Луч» в Москве.

Записать ребенка в Академию настоящего испанского футбола LaLiga можно по этой ссылке.

А теперь расскажите, считаете ли физическую активность вашего ребёнка достаточной?

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