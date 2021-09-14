В ТРЦ установят камеры, чтобы мониторить соблюдение противоэпидемических мер – Кузин

“Всемирная организация здравоохранения запустит в ближайшее время пилот по деперсонализированному мониторингу состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований. Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдаются социальных дистанций”, – сказал он.

Также, по словам главного санврача, “вероятнее всего”, в случае ухудшения эпидемической ситуации будут “довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы мы объясняли или на месте убеждались в том, что нормы работают эффективно”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 сентября в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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