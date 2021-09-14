Интервью Гордона с главным администратором концертных программ Григоренко. Где и когда смотреть

Как рассказал изданию “ГОРДОН” журналист Дмитрий Гордон, интервью записали в Испании, оно продолжалось более двух с половиной часов.

В интервью Григоренко рассказал о том, как ее семья дважды пережила ссылку и как один из родственников написал на ее отца донос, после которого его арестовали, о том, почему семья решила не возвращаться домой в Черновицкую область из ссылки, как начала организовывать концерты, о том, какую роль в ее судьбе сыграл украинский режиссер концертных программ Борис Шарварко, о своем знакомстве с советским певцом Иосифом Кобзоном и сотрудничестве с ним, о работе с певцами Муслимом Магомаевым, Клавдией Шульженко, Валерием Леонтьевым, Юрием Богатиковым, а также о войне между Украиной и Россией и аннексии Крыма.

“Вы знаете, Шульженко меня поразила. Ей ведь было тогда где-то 70 лет… Но меня поразили ее руки. Я понимала, что она женщина уже в годах. Но у нее были удивительно красивые руки и не такие старые, как она. Она такая была, молчаливая… Ко мне очень хорошо относилась. И вот в гримировочной, это было во Дворце спорта, она говорит: “Валюша, я хочу подарить тебе помаду французскую”. Дает мне помаду – я ее беру, говорю “спасибо большое”, кладу в сумочку… Продолжаем дальше работать. Я прихожу домой, открываю эту помаду, а она использованная. Думаю: “Надо же… Такая приличная женщина вроде”. Понимаете, французских помад у нас не было, конечно, и она думала, что сделала хорошее дело. Надо было просто эту помаду сохранить как реликвию. Просто где-то подсушить ее – а потом показывать: “Это помада Шульженко”, – сказала Григоренко.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Григоренко родилась в 1946 году в Тюменской области России в румынской семье. Получила театральное, педагогическое и психологическое образование.

В качестве директора концертных программ сотрудничала с известными советскими артистами – Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Юрием Гуляевым, Вадимом Мулерманом, Анной Герман, Валерием Леонтьевым и другими. В течение 10 лет была главным администратором Киевского мюзик-холла.

Замужем за бизнесменом Николаем Гребиныком. Сейчас супруги живут в Испании.

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