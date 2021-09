Сооснователь Apple Возняк объявил о создании новой космической компании

Возняк отметил, что новая компания будет непохожа на своих конкурентов. В описании видео, которое он приложил к твиту, говорится, что Privateer Space основана совместно с гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF

— Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

В ролике сообщается, что Privateer Space “работает над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества”. Подробнее о планах компании будет рассказано на технологической конференции AMOS, которая пройдет 14–17 сентября на Гавайях.

ВИДЕОВидео: Privateer / YouTube

Контекст:

Стив Возняк – американский изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple. В середине 1970-х в одиночку спроектировал компьютеры Apple I и Apple II.

