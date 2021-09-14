Цена газа в Европе превысила 800 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 800 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла достигла 801,2 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает ТАСС.

Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров.