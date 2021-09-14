 

Цена газа в Европе превысила 800 долларов за 1 тыс. кубометров

14.09.2021, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 800 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла достигла 801,2 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает ТАСС. 

Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / В Госдуме пригрозили розыском неплательщикам алиментов

03.09 / Угрозу утечки отходов ЦБК в Байкал сняли в Иркутской области

22.10 / Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки

29.06 / США захотели остановить разрыв отношений с Россией

22.03 / “Горячая мама!”, “Сражаешь наповал!”. Хайек показала пышный формы в купальнике

27.09 / Природный пожар в Ростовской области ликвидировали

17.07 / Эксперт объяснила преимущества нового механизма размещения социальной рекламы в Рунете

12.11 / CNN – Помпео отказался признать победу Байдена

30.03 / Посол Польши в Москве – нормализация отношений между Россией и Польшей возможна

24.12 / “Горячо!” – Дочь Брежневой снялась в микробикини

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика