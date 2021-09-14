Ученые в США решили воссоздать шерстистого мамонта

Группа ученых в США объявила о запуске стартапа по генетическому возрождению вымершего несколько тысяч лет назад шерстистого мамонта и его возвращению в арктическую тундру, первые мамонтята могут появиться уже в течение четырех-шести лет, говорится в сообщении компании Colossal.

«Идея состоит в том, что возвращение шерстистого мамонта на его родные арктические луга может помочь восстановить подвергшуюся деградации экосистему и стать шагом на пути к восстановлению нашей планеты», – передает РИА «Новости» сообщение компании, опубликованное на сайте VentureBeat, специализирующемся на технологиях и инновациях.

Проект возглавит известный биолог из Гарварда Джордж Кранч, который вместе со свой командой занимается данным вопросом на протяжении нескольких лет, а также серийный предприниматель и соучредитель компании Бен Ламм.

Как отмечается, в работе над проектом по воссозданию шерстистого мамонта Кранч использует метод CRISPR – технологию генной модификации. Помимо этого, ученые создают специальное программное обеспечение для «сборки геномов». Как отмечают в компании, несмотря на то, что их основной целью является восстановление популяции мамонтов на арктических территориях, данные технологии также могут применяться для воспроизведения других вымерших видов и сохранения тех, которые находятся на грани вымирания.

По словам Ламма, компания полагает, что в ближайшие четыре-шесть лет уже смогут появиться на свет первые детеныши шерстистого мамонта.

Как пишет газета New York Times, компания Colossal заручилась первоначальной финансовой поддержкой в размере 15 млн долларов. Эти деньги пойдут на поддержку исследований, проводимых группой ученых под руководством Кранча, а также на проведение исследований и экспериментов в лабораториях в Бостоне и Далласе.

Напомним, в марте 2019 года команде российских и японских ученых удалось разбудить клетки самки мамонта по имени Юка, которая жила в Якутии 28 тыс. лет назад.