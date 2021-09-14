 

Кроссовер Kia Soul 2022 модельного года появится в РФ с 17 сентября

14.09.2021, 10:10, Новости дня
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На российском рынке начнутся продажи нового кроссовера Kia Soul 2022 модельного года.

Данный автомобиль поступит к местным дилерам с 17 сентября. Начальная комплектация автомобиля оценивается в 1,24 млн рублей. В топовом исполнении цена автомобиля достигает 1,86 млн рублей. Отличить кроссовер можно по логотипу марки. В салоне предусмотрели новый мультимедийный комплекс с системами Apple Carplay, Android Auto. Известно, что автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый мотор на 123 л.с. мощности.

Покупатели смогут выбрать комплектацию с механической или автоматической коробкой передач. Кроме того, ранее в РФ появился обновленный седан Cerato. Разработчики пока не раскрывают остальные особенности атвомобиля.



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