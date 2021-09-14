Марка Skoda выпустит новый компактный седан Skoda Slavia

Чешский бренд Skoda приступил к дорожным испытаниям компактной модели седана Skoda Slavia.

В сети уже продемонстрировали шпионские снимки автомобиля, который официально презентуют публике уже к концу нынешнего года. Предполагается, что модель получит стильную решетку радиатора и уникальный дизайн, который по некоторым элементам напоминаем актуальное поколение Volkswagen Virtus. Кроме того, автомобиль построен на платформе MQB.

Под капотом установят 1,0-литровый бензиновый двигатель на 95 л.с. мощности. В топовом исполнении задействуют 1,5-литрвовый двигатель на 150 л.с. мощности. В продажу выпустят версии с механической, автоматической или роботизированной трансмиссией. Уже к началу следующего года состоятся первые продажи компактного седана.