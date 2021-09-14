Физическая активность спасает от тревожных расстройств
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От тревожных расстройств страдает около 10% населения планеты, женщины – в два раза чаще мужчин. Ранее несколько исследований показывали, что на фоне этих расстройств у людей часто выявляют слабое физическое здоровье. В то же время, многие пациенты не получают облегчения от стандартного лечения тревожности – лекарств и психотерапии.
Ученые рассматривают физическую активность как обещающий инструмент в профилактике и облегчении симптомов тревожного расстройства. Помимо улучшения психического состояния людей, она может положительно сказаться на их физическом здоровье и продолжительности жизни. Однако до сих пор мало известно о том, как на риск развития тревожности действует разный уровень физической активности и одинаково ли его влияние на мужчин и женщин.
Рекомендации по упражнениям при тревожных расстройствах
- Чтобы получить хороший эффект, попробуйте уделять не менее 2,5 часа в неделю упражнениям средней интенсивности или 1,25 часа – интенсивным упражнениям. Их можно комбинировать.
- 5 X 30: бегайте трусцой, ходите, катайтесь на велосипеде, или танцуйте по полчаса в день пять раз в неделю.
- Ставьте доступные ежедневные задачи. Важно поддерживать активность изо дня в день, а не добиваться потрясающих спортивных результатов. Лучше проходить 20 минут каждый день, чем ждать выходных, чтобы уделить этому несколько часов.
- Выбирайте виды нагрузок, которые приносят вам удовольствие. Если вы интроверт, не заставляйте себя ходить на групповой фитнесс через силу.
- Отвлекайте себя музыкой, аудиокнигами и подкастами в плейере. Это поможет увеличить удовольствие от упражнений.
- Найдите напарника или напарницу для физкультуры. Многим это помогает не забрасывать упражнения.
- Будьте терпеливы, когда начинаете программу упражнений. В первые несколько недель это действительно может быть довольно сложно. Разумеется, со временем выполнять их станет намного проще.
Источник – Американская ассоциация тревожности и депрессии
В новом исследовании ученые наблюдали за 385 тысячами человек в течение 21 года. Они проверли, связан ли риск развития тревожности с участием людей в национальном лыжном забеге не длинную дистанцию. В анализ были вкачены данные лыжников-любителей, которые участвовали в забеге с 1989 по 2010 год, и людей, которые не принимают участия в забегах.
Ученые обнаружили, что у физически активных людей риск развития тревожного расстройства в течение 21 года был на 60% ниже, чем у среднего жителя Швеции. Эти результаты были справедливы как для мужчин, так и для женщин.
Однако ученые обнаружили некоторую разницу между эффектом активного образа жизни на мужчин и женщин. У мужчин риск тревожности снижался одинаково, независимо от их спортивных результатов. У женщин из группы с лучшими показателями в лыжной гонке риск тревожности был почти в два раза выше, чем в группе с более низкими результатами.
Ученые подчеркивают, что даже в группе физически активных женщин с более высоким риском тревожности этот риск был ниже, чем ниже, чем у их физически пассивных сверстниц.
«Наше исследование говорит, что соотношение между симптомами тревожности и физической активностью может быть нелинейным», – сказала Мартина Свенссон (Martina Svensson) из Лундского университета, соавтор исследования.
Авторы исследования считают, что новое исследование подчеркивает эффективность физической активности в профилактике тревожности. На сегодня это одно из крупнейших исследований по этой теме. Кроме того, ранее в научные работы включали мало женщин.
Ученые указали, что лыжный спорт не является видом упражнений, эксклюзивно эффективным в борьбе с тревожностью. Ранее в других исследованиях разные типы физической активности показали высокую эффективность.
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