Физическая активность спасает от тревожных расстройств



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От тревожных расстройств страдает около 10% населения планеты, женщины – в два раза чаще мужчин. Ранее несколько исследований показывали, что на фоне этих расстройств у людей часто выявляют слабое физическое здоровье. В то же время, многие пациенты не получают облегчения от стандартного лечения тревожности – лекарств и психотерапии.

Ученые рассматривают физическую активность как обещающий инструмент в профилактике и облегчении симптомов тревожного расстройства. Помимо улучшения психического состояния людей, она может положительно сказаться на их физическом здоровье и продолжительности жизни. Однако до сих пор мало известно о том, как на риск развития тревожности действует разный уровень физической активности и одинаково ли его влияние на мужчин и женщин.

Рекомендации по упражнениям при тревожных расстройствах

Чтобы получить хороший эффект, попробуйте уделять не менее 2,5 часа в неделю упражнениям средней интенсивности или 1,25 часа – интенсивным упражнениям. Их можно комбинировать.

5 X 30: бегайте трусцой, ходите, катайтесь на велосипеде, или танцуйте по полчаса в день пять раз в неделю.

Ставьте доступные ежедневные задачи. Важно поддерживать активность изо дня в день, а не добиваться потрясающих спортивных результатов. Лучше проходить 20 минут каждый день, чем ждать выходных, чтобы уделить этому несколько часов.

Выбирайте виды нагрузок, которые приносят вам удовольствие. Если вы интроверт, не заставляйте себя ходить на групповой фитнесс через силу.

Отвлекайте себя музыкой, аудиокнигами и подкастами в плейере. Это поможет увеличить удовольствие от упражнений.

Найдите напарника или напарницу для физкультуры. Многим это помогает не забрасывать упражнения.

Будьте терпеливы, когда начинаете программу упражнений. В первые несколько недель это действительно может быть довольно сложно. Разумеется, со временем выполнять их станет намного проще.

Источник – Американская ассоциация тревожности и депрессии

В новом исследовании ученые наблюдали за 385 тысячами человек в течение 21 года. Они проверли, связан ли риск развития тревожности с участием людей в национальном лыжном забеге не длинную дистанцию. В анализ были вкачены данные лыжников-любителей, которые участвовали в забеге с 1989 по 2010 год, и людей, которые не принимают участия в забегах.

Ученые обнаружили, что у физически активных людей риск развития тревожного расстройства в течение 21 года был на 60% ниже, чем у среднего жителя Швеции. Эти результаты были справедливы как для мужчин, так и для женщин.

Однако ученые обнаружили некоторую разницу между эффектом активного образа жизни на мужчин и женщин. У мужчин риск тревожности снижался одинаково, независимо от их спортивных результатов. У женщин из группы с лучшими показателями в лыжной гонке риск тревожности был почти в два раза выше, чем в группе с более низкими результатами.

Ученые подчеркивают, что даже в группе физически активных женщин с более высоким риском тревожности этот риск был ниже, чем ниже, чем у их физически пассивных сверстниц.

«Наше исследование говорит, что соотношение между симптомами тревожности и физической активностью может быть нелинейным», – сказала Мартина Свенссон (Martina Svensson) из Лундского университета, соавтор исследования.

Авторы исследования считают, что новое исследование подчеркивает эффективность физической активности в профилактике тревожности. На сегодня это одно из крупнейших исследований по этой теме. Кроме того, ранее в научные работы включали мало женщин.

Ученые указали, что лыжный спорт не является видом упражнений, эксклюзивно эффективным в борьбе с тревожностью. Ранее в других исследованиях разные типы физической активности показали высокую эффективность.