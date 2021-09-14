Мнение: Выборы Вишневского

Коротко про выборы.

Так как ничего принципиально нового там не ожидается, то коротко и тезисно.

1. На мой взгляд в Думу пройдут все те же 4 партии – ЕР, КПРФ, ЛДРП и СР (есть конечно риск, что могут и не пройти, но думаю пройдут). Все прочие, включая те партии, которые наплодила админка утонут где-то в районе 1-3%. Система находится в рамках инерционного сценария и в рамках "управляемой демократии" явно никаких радикальных изменений не планирует. Реальная трансформация будет позже, когда будет решаться вопрос с транзитом власти.

2. В таком же порядке и расположатся по набранным процентам и мандатам. В порядке вангования – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. КПРФ я думаю наберет больше чем в прошлый раз, за счет протестного голосования. ЕР несколько меньше (ковид должен догнать), но выедет как обычно за счет одномандатников. ЛДПР традиционное 3-е место.

3. Я как обычно с 1999 года голосую за компартию. Кто-то скажет, но вот у КПРФ то-то, то-то и то-то плохо и т.д. и т.п. Вот как появится на выборах "более-лучшая компартия", там уже будет выбор. Интересно, после этих выборов Зюганов наконец проведет омоложение руководящего состава и отправится на почетную пенсию? На мой взгляд это было уместно сделать еще 10 лет назад, о чем еще тогда писал. Но…

Данные выборы также будут весьма вероятно последними выборами Жириновского. Да и Миронов тоже скоро на покой отправится.

5. В качестве эксперимента в этом году проголосую дистанционно, у нас в Севастополе можно голосовать через "Госуслуги" с компа или телефона без необходимости ходить на участок и стоять в очереди (которые иногда есть, иногда нет). Не так давно там проводилась типа тренировка, где надо было голосовать за "Кандидатова Кандидата Кандидатовича" по трем бюллетеням. 3 галочки поставил и гуляй. Способ для совсем ленивых, который тем не менее вряд ли заменит обычные походы на участки. У нас на весь город на электронку вроде около 15 000 записалось всего. Сам город активно заклеен агитацией. Рядом с домом вместо привычного Сталина от КПРФ ныне висит плакат СР с призывом признать ДНР и ЛНР. Да, вопрос с ДНР и ЛНР давно пора решить.

6. Судя по тому, что периодически попадается в ленте, выборы будут весьма грязными, одна клоунада с ордой Вишневских в Питере чего стоит. Чисто привет из 90х. Или из Украины. Сюда же можно отнести и антикоммунистическую пропаганду в стиле газеты "Не дай бог!" (а то еще КПРФ за счет протестного голосования еще и за 20% перевалит). Также стоит ожидать волны скандалов с вскрытием компромата про уголовное прошлое тех или иных кандидатов.

7. Сами выборы на Западе вероятно признают несвободными и недемократическими, информационная подготовка к этому уже идет. На результат это конечно особо не повлияет, это скорее часть вялотекущей информационной войны. Власти заявляют что серьезных нарушений не будет. Оппозиция заявляет, что будет. Киселев.ЖПГ В целом, ничего нового и даже на точку бифуркации не тянет, хотя бы в силу зависимости Думы от указаний АП и отсутствия каких-либо интриг в голосованиях, в силу того, что у ЕР есть простое большинство.

8. Относительно вопросов про традиционный опрос под выборы, завтра сделаю. Там и посмотрим на предпочтения читателей.

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