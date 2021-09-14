 

Тяжелое пробуждение может указывать на жировую болезнь печени

14.09.2021, 10:04, Разное
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Ученые считают, что на жировую болезнь печени может указывать тяжелое пробуждение. Заболевание не имеет выраженной симптоматики на ранних стадиях, но может быть смертельно опасным.
Многие испытывали отсутствие сил и нежелание вставать с постели по утрам. Однако такая ситуация, как оказалось, может быть не просто признаком хандры или лени. Так, в случае, если подобные ощущения повторяются достаточно часто, следует задуматься о состоянии здоровья и незамедлительно пройти медицинское обследование. На первый взгляд, неопасные проявления могут свидетельствовать о тяжелом расстройстве печени.

Жировое заболевание этого органа сложно установить, особенно на его ранних этапах. Далее же оно может перейти в запущенное состояние, при котором появляется серьезная опасность для жизни. Зная все особенности развития недуга, можно вовремя начать его лечение и избежать необратимых последствий. Накопление жировых клеток в печени бывает алкогольным и безалкогольным, у него нет симптомов, но очень серьезные последствия.

Поэтому при продолжительном чувстве усталости, недосыпе и дискомфорте при пробуждении следует обязательно обратиться к профильному врачу. Дополнять вышеуказанные проблемы может неприятное ощущение вверху живота справа. При этом сам по себе именно этот признак сопровождает и многие другие болезни.

Источник: www.medikforum.ru



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