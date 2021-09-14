Тяжелое пробуждение может указывать на жировую болезнь печени

Ученые считают, что на жировую болезнь печени может указывать тяжелое пробуждение. Заболевание не имеет выраженной симптоматики на ранних стадиях, но может быть смертельно опасным.

Многие испытывали отсутствие сил и нежелание вставать с постели по утрам. Однако такая ситуация, как оказалось, может быть не просто признаком хандры или лени. Так, в случае, если подобные ощущения повторяются достаточно часто, следует задуматься о состоянии здоровья и незамедлительно пройти медицинское обследование. На первый взгляд, неопасные проявления могут свидетельствовать о тяжелом расстройстве печени.

Жировое заболевание этого органа сложно установить, особенно на его ранних этапах. Далее же оно может перейти в запущенное состояние, при котором появляется серьезная опасность для жизни. Зная все особенности развития недуга, можно вовремя начать его лечение и избежать необратимых последствий. Накопление жировых клеток в печени бывает алкогольным и безалкогольным, у него нет симптомов, но очень серьезные последствия.

Поэтому при продолжительном чувстве усталости, недосыпе и дискомфорте при пробуждении следует обязательно обратиться к профильному врачу. Дополнять вышеуказанные проблемы может неприятное ощущение вверху живота справа. При этом сам по себе именно этот признак сопровождает и многие другие болезни.

Источник: www.medikforum.ru