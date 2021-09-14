Redroad V17: подберите себе “партнера по уборке” с помощью палитры цветов

Redroad выпускает еще один замечательный продукт! Мы все знаем, что Redroad славится своим отличным качеством среди покупателей по всему миру. И компания совершает прорыв в технологиях, функциях, материалах и эффективности уборки аккумуляторного пылесоса-стик V17. Эта флагманская модель является не только хранителем домашней гигиены, но и красивым и изысканным “произведением искусства”.



По словам английского искусствоведа Джона Рёскина, “из всех даров Бога зрячему человеку цвет – самый святой, самый божественный, самый торжественный”. Компания Redroad придерживается этого мнения. Она использует только экологически чистые краски от лучших мировых брендов, таких как PPG и Musashi, для достижения наилучшей текстуры. В отличие от других компаний в этой отрасли, Redroad обычно проводит опросы клиентов в нескольких странах и 200+ отзывов, прежде чем окончательно утвердить цветовую гамму продукта. И эта кропотливая работа приносит свои плоды: каждый прибор Redroad достигает идеального баланса между художественностью и вписыванием в общий декор дома.

Redroad V17 имеет два фильтра HEPA. Один на входе, другой на выходе, они удаляют 99,97% пылевых клещей, плесени, пыльцы и перхоти домашних животных, которые вызывают ринит, астму и аллергию.



Redroad черпает вдохновение в том простом факте, что фильтры имеют крышку. Поскольку вкусы у всех разные, Redroad предлагает 7 цветов крышки HEPA-фильтра. Из личных предпочтений или в соответствии с домашним декором, вы можете создать Redroad V17, который скрасит ваш день. Вы даже можете запастись несколькими разными цветами, и каждый раз, когда вы будете заменять его, вы будете чувствовать себя как с новым пылесосом.



Фильтры HEPA – это теперь не просто часть пылесоса, которая защищает ваше здоровье.

Кроме того, Redroad V17 имеет несколько цветовых схем. Благодаря разнообразию общих схем и цветов крышки фильтра, вы можете создать своего персонального “партнера по уборке”.

Цвета – это язык, на котором говорят стили искусства. Начните привносить искусство в дом, выбрав свой собственный красочный и уникальный Redroad V17.

С 13 по 20 октября в РФ проводится конкурс на лучший дизайн цвета для Redroad V17. Вас ждут отличные призы. Более подробную информацию вы можете найти на сайте: https://redroad.cc/.

Redroad поступит в продажу на Aliexpress около 20 сентября.

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