 

Redroad V17: подберите себе “партнера по уборке” с помощью палитры цветов

14.09.2021, 10:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Redroad выпускает еще один замечательный продукт! Мы все знаем, что Redroad славится своим отличным качеством среди покупателей по всему миру. И компания совершает прорыв в технологиях, функциях, материалах и эффективности уборки аккумуляторного пылесоса-стик V17. Эта флагманская модель является не только хранителем домашней гигиены, но и красивым и изысканным “произведением искусства”.

По словам английского искусствоведа Джона Рёскина, “из всех даров Бога зрячему человеку цвет – самый святой, самый божественный, самый торжественный”. Компания Redroad придерживается этого мнения. Она использует только экологически чистые краски от лучших мировых брендов, таких как PPG и Musashi, для достижения наилучшей текстуры. В отличие от других компаний в этой отрасли, Redroad обычно проводит опросы клиентов в нескольких странах и 200+ отзывов, прежде чем окончательно утвердить цветовую гамму продукта. И эта кропотливая работа приносит свои плоды: каждый прибор Redroad достигает идеального баланса между художественностью и вписыванием в общий декор дома.

Redroad V17 имеет два фильтра HEPA. Один на входе, другой на выходе, они удаляют 99,97% пылевых клещей, плесени, пыльцы и перхоти домашних животных, которые вызывают ринит, астму и аллергию.

Redroad черпает вдохновение в том простом факте, что фильтры имеют крышку. Поскольку вкусы у всех разные, Redroad предлагает 7 цветов крышки HEPA-фильтра. Из личных предпочтений или в соответствии с домашним декором, вы можете создать Redroad V17, который скрасит ваш день. Вы даже можете запастись несколькими разными цветами, и каждый раз, когда вы будете заменять его, вы будете чувствовать себя как с новым пылесосом.

Фильтры HEPA – это теперь не просто часть пылесоса, которая защищает ваше здоровье.

Кроме того, Redroad V17 имеет несколько цветовых схем. Благодаря разнообразию общих схем и цветов крышки фильтра, вы можете создать своего персонального “партнера по уборке”.

Цвета – это язык, на котором говорят стили искусства. Начните привносить искусство в дом, выбрав свой собственный красочный и уникальный Redroad V17.

С 13 по 20 октября в РФ проводится конкурс на лучший дизайн цвета для Redroad V17. Вас ждут отличные призы. Более подробную информацию вы можете найти на сайте: https://redroad.cc/.

Redroad поступит в продажу на Aliexpress около 20 сентября.
https://bit.ly/3tB9J37



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / Сотни страниц: совместно нажитое имущество Петросяна и Степаненко оценивали два года

14.10 / Мнение: Район поражения армянских ракетных комплексов

29.07 / В загадочной смерти танцора Александра Годунова нашли много нестыковок

11.07 / Звезда Голливуда Арми Хаммер разводится с женой спустя 10 лет брака

18.12 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 декабря 2020 года

12.09 / Назван признак быстрорастущей формы рака мозга

09.12 / Власти Санкт-Петербурга закроют все бары для подготовки населения к вакцинации

20.05 / Зеленский отказался говорить о Путине: Этого себе не прощу

29.06 / Россия испытала гиперзвуковую ракету над Средиземным морем?

24.09 / Мнение: А вот и очереди скорых!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика