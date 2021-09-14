 

Комбинация двух факторов может резко повышать риск ранней смерти

14.09.2021, 10:04, Разное
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Международная команда ученых назвала два фактора, которые в комбинации могут резко повышать риски преждевременной смерти. Материалы, обнародованные британскими и американскими экспертами, позволят разработать правильную методику ухода за пациентами.
Синдром преждевременной смерти давно известен во всем мире, как один из самых распространенных летальных факторов. Долгое время это явление не было достаточно изучено, также отсутствовали сведения о причинах, которые могут вызывать раннюю смерть. Ученые из чикагского Северо-Западного университета и британского Суррейского университета попытались ответить на этот вопрос. Для этого они изучили данные свыше полумиллиона человек. В итоге было обнаружено, что первостепенным фактором вероятности СПС является плохой сон.

Вторым признаком, который может быть предтечей наступления ранней смерти, эксперты называют сахарный диабет. Чаще всего, речь идет о расстройстве метаболизма второго типа, при таком раскладе вместе с недостаточностью времени ночного отдыха летальные риски повышаются на 87 процентов. При этом только диабет с хорошим сном способен повысить возможность наступления СПС на 12 процентов.

Также опасен и дефицит сна без нарушения обмена веществ, но, как и в предыдущем случае, процент существенно ниже. Полученная учеными информация поможет выбрать правильные методики лечения расстройств сна и диабета, учитывая необходимость определенных групп в особой поддержке.

Источник: ufatime.ru



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