Мнение: Посмертные почести генералу Зиничеву

Собрал в постик несколько комментариев.

СМИ и сети фанатеют по поводу Зиничева. Действительно, кромешную чушь представили массам про экскурсии на озера и водопады.

Но если оценить абсурд легенды про гибель министра, метания во вбросах вокруг события, и посмотреть внимательно на министра, то бросается в глаза, что за короткое время публичности министр очень сильно сдал, постарел как будто за много лет.

Такие быстрые изменения бывают только при тяжелой болезни, онко, сердечно-сосудистой, эндокринной… Даже учитывая разницу ракурсов и освещения, очень заметно обрюзгло, осунулось лицо, углубились складки, видны следы частой припухлости, свойственной, например, сердечным приступам.

Думаю, что тихо скончался министр где-то в поездке, ему решено было сделать героическую смерть, которую и состряпали наспех. Эту поспешность и абсурдность мы и видим во всей красе.

Что на прежних неназванных должностях в сопровождении гаранта, что на должности в МЧС Зиничев имел прямое отношение к внематричным спектаклям для масс. При нем начал исполнять роль гаранта для СМИ, масс и протокола нынешний актер, в единственном числе на этой роли с 18.03.2015. Про период во главе МЧС и говорить нечего — мимо него не могли пройти представления от "магнитогорского чуда" до "теракта в казанской школе".

Не удивит, если генерал еще и вколол генодрянь по-настоящему. Для лиц с патологиями сердца, склонностью к тромбозам и пр. это очень опасно.

*

Кого не убеждают фото, смотрите видео.

Это снято 3 августа 2018 года.

Облик генерала вполне соответствует его виду на фото.

Глава МЧС Зиничев доложил Путину об угрозе паводка в Хабаровском крае

А здесь последние в жизни кадры 7 сентября 2021 год.

Выглядит в сравнении с собой 3-летней давности очень плохо.

На 0:55 этого же видео министр начинает ходьбу с некоторым затруднением. Видно, что она где-то отдается болью, но ходок хочет скрыть это от окружающих.

Мне такая манера ходить хорошо знакома еще с юниорского возраста, когда был футболистом и не раз получал травмы…

*

Много вопросов о смысле делать героя и вообще манипулировать мертвым после смерти.

Не убедила обширная практика: и Немцова, которому после удушения 21 февраля 2015 года неделю сохраняли виртуальную жизнь, чтобы эффектно выложить на мосту, и Навального, по сей день делающегося фотошопом и съемками дипфейк-актера с августовского 2020 года "новосибирского расследования" включительно, и Качиньского, которого никто не видел после крестного хода варшавян 2 апреля 2010 года…

Примеров таких в действительности немало. Навскидку еще трое.

Тихо помершему от наркотиков и алкоголя рэперу Децлу (Кириллу Толмацкому) была сделана смерть в клубе Ижевска во исполнение пророчества; наверняка похадатайствовал родитель, заслуженный продюсер.

Труп посла Карлова, тихо умершего 15.12.2016 при визите делегации Татарстана на Турецко-Татарстанский Форум, использовали для постановки "убийство посла террористом 19.12.2016" — здесь писал.

Здешнего знаменитого внематричника, вертолетчика Анатолия Банных проводили в Вальхаллу вертолетом же, сделав, как дань уважения, "крушение на Телецком озере" …

*

Воспроизведу комментарий полностью, раз упомянул.

Посол скончался 15 декабря во время визита делегации Татарстана в Турцию.

Вот фото с выступления на Турецко-Татарстанском деловом форуме 15.12.2016 в Анкаре.

У фото есть EXIF – 15.12.2016, 10:57.

У него что с лицом?

Жуткие отеки. Человек либо только вышел, либо еще пребывает в состоянии сердечного приступа. Ничего похожего ни на одной фотографии больше нет. В гроб краше кладут.

На фото с Миннихановым – EXIF 15.12.2016, 10:01, то есть почти час назад – отечность есть, но она меньше.

Эта встреча есть на видео http://ftp.prav.tatar.ru/president/2016/12/151216/turk/11.mp4 . Посол Карлов долго сидит с закрытыми глазами, не реагирует на окружающих и речь. Выключается или "отъезжает". На 1:16 встревоженные соседи выводят из спячки. Усилием воли Карлов возвращается в реальность, отвечает что-то вроде "в порядке"…

Но на 2:02 снова сидит с потусторонним видом, закрыв глаза.

Половина участников уже не смотрят на Минниханова и на турецких випов по другую сторону стола, а в тревоге смотрят на посла.

Выступление на форуме, откуда была сделана последняя фотография, показано не было. Видать, додержался до этой речи только волевым усилием и был очень плох.

На протокольных мероприятиях после этого – встрече с Эрдоганом, посещении памятника – посла нет.

Все до единого фото репортажа http://prav.tatarstan.ru/rus/pressa/photo.htm/photoreport/2021847.htm были обработаны программой Photoshop.

На видео встречи Минниханова с Эрдоганом

http://ftp.prav.tatar.ru/president/2016/12/151216/turk/er.mp4

видео встречи с общественностью и официальными лицами Турции

http://ftp.prav.tatar.ru/president/2016/12/151216/turk/9.mp4

http://ftp.prav.tatar.ru/president/2016/12/151216/turk/10.mp4

посла нет.

После речи на форуме посол появился на двух фото с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом –

с EXIF 15.12.2016, 17:58

с EXIF 15.12.2016, 17:57

Но это уже фотошоп. Спокоен и вальяжен, отечности почти нет.

На видео встреч с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу http://ftp.prav.tatar.ru/president/2016/12/151216/turk/14.mp4

совсем уже безумный фотошоп.

В сцене рукопожатия Карлова с главой МИДа они уже разлинованы как жалюзи.

(не перетрудились татарстанские фотошоперы, настряпали абы как)

0:43.



А стоило чуть уменьшить полосатость, как полезло…

0:44

Это что за бакенбарды?

Где половина уха?

Почему рукав от пиджака расплескался?..



Посол не пережил этот визит делегации Татарстана в Анкару 15.12.2016. Скончался в ходе визита.

16.12.2016 была вклинена в программу выставочного зала Центра Современных Искусств незапланированная выставка, придуман террорист, перед открытием выставки была снята постановка с телом посла.

*

Есть и еще один признак фотошопа встречи Карлова с премьером Турции.

Это Карлов 13 августа 2013 года. На правой руке очень большая шишка. Фурункул, посторонний предмет, занозивший руку и оставшийся под кожей… В данном случае не важно, что это, а важно, как оно меняется.

Это Карлов 10 апреля 2014 года. Шишка все та же.

Andrey Karlov Röportajı – Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi

Это Карлову наконец прооперировали руку и рассекли опухоль 26 октября 2016 года.

Это знакомое фото, где он якобы 15 декабря 2016 года на встрече с премьером Турции. Болячка вскрыта, бинты сняты, но опухоль еще сохраняется.

А это рука Карлова дважды попала на реальные съемки Турецко-Татарстанского форума 15 декабря 2016 года. Место вскрытия давно зажило, осталась только небольшая вмятина на коже, шрам, который после таких операций обычно остается на всю жизнь.

Располагаем в ряд.

2013-14 годы – шишка.

26 октября 2016 года – недавнее вскрытие.

Якобы 15 декабря 2016 года – опухоль после вскрытия еще сохраняется.

15 декабря 2016 года – опухоль ушла, остался шрам.

Что и требовалось доказать: фотошоп фото №4. На финальные мероприятия визита делегации Татарстана его сделали из снимков предыдущих, судя по состоянию раны, ноябрьских дней.

Посол Карлов был сильным человеком, если даже после смерти его рука показала на мошенников.

*

И еще об одном персонаже, лично знакомом, которому устроили красивую медийную смерть, пользуясь случаем, хочу рассказать.

Героический сиделец и выживалец на Черной горе, якобы упавший с вертолетом Ми-171 якобы во время охоты на архаров, ранее дважды ронявший вертолеты, один раз с шоуменом Дибровым, второй – с будущим мэром Колгановым, по совокупности заслуживший прозвище вертолетчик, фигура легендарная на Алтае, Анатолий Банных.

Последняя почесть была оказана здешнему видному внематричнику в виде четвертого в его жизни крушения 12.02.2017 на Телецком озере.

Якобы отправились на вертолете Робинсон в 20:20 по местному на экскурсионный 3-часовой полет над озером, когда темнота — глаз выколи, сплошная облачность, снег и минус 20))) Своего рода черный юмор от цеха.

*

Реальное управление, кланы на ресурсах – много раз говорил – не публично и не политично. Вояж Толика в политические деятели, публичные персоны и бизнес-тусовку – это исключение. Они владеют молча, иногда приобщают в клан менеджеров-директоров-номинальных хозяев и випов родственными связями, но гораздо чаще “номинальные” – просто говорящие пиджаки с актерской функцией. Никто и сегодня не знает ни отца, ни родословную матери, никакой информации, кроме записей в налоговых органах. Хотя Толика, еще до всей его славы, миллиардных активов и должностей лично вели и покровительствовали убитый мэр Баварин (последний нетварный руководитель-хозяйственник Барнаула) и следующий мэр Колганов, “волшебным образом” передавая активы, энергетику и ресурсообеспечение.

Мать, Людмила Набатова, яркая дама, многим знакомая, в свое удовольствие лично занималась ресторанным бизнесом, являясь совладельцем миллиардной империи. Ни в каких СМИ ее физии и информации нет, кроме единственного появления на рен-ТВ для роли в толиковой “браконьерской” постановке.

И они – не клоуны в красных пиджаках. Им дают не престижное, как как у клоунов-випов, образование, а реальное. Толик не просто любитель вертолетов, а умел и управлять, и гайки крутить, закончив ПТУ перед всеми вышками, то есть имел полное представление. Он не просто общался с тварными центрами, а не вылазил из Тибета, Таиланда, Китая, жил месяцами в буддийских центрах, китайской глубинке. Не просто заправлял медийной шайкой, а вникал в технологии их работы, вплоть до участия в интернет-СМИ на правах пользователя. Не просто купил несколько партий и рулил цирком, а сам прошел в краевые депутаты независимым кандидатом не от ЕР, руководил избирательной компанией, узнал-оценил кухню изнутри (пройдя в крайсовет, поскучал на заседаниях, сложил полномочия и уехал в Горный)…

Сынок Максим при всем своем наследии-состоянии закончил кадетский корпус, обучался финансовому делу и работал в банке, получал университетское техническое образование, вертолеты водит и гайки крутит… Если есть планы на публичные роли (хотя вряд ли), то из этого составится красивая биография.

То есть кланы управленцев – это не куршавельские клоуны для масс, не абрамовичи с дурацкими яхтами и януковичи с золотыми унитазами, это немножко другое.

*

Вот это поразило.

Толик сдал очень сильно. Если не предсмертная, то одна из предсмертных фотографий. 21 ноября 2016 года. Отсель

*

Живьем я его видел последний раз в 2010 году.

Он приперся на большую международную конференцию по русскому, казачьему, родовому и прочим вопросам, которую мы проводили с соратниками в конференц-зале АГТУ, инкогнито, на входе назвал фамилию от фонаря, место-должность “космополит” ))) Мы так глянули в глаза друг другу – я как раз рядом стоял и услышал, как он назвал “должность” – обменялись репликами молчком.

Я: “Это что за хрень?” Он: “Ваши ж не поймут, если я собой назовусь”…

На мой взгляд, у него были огромные проблемы с сердцем. Позже доктор, друг семьи, который его тоже там видел и знал до этого, подтвердил: у него аорта на грани разрыва, он скоро умрет. Я не поверил: такие живут до последнего, больной, небольной, а сперва всех вокруг перетаскает на кладбище.

Но похоже, что доктор был прав. Если он действительно там, сделали вертолетчику вертолетный конец. Черный юмор от цеха.

*

За два года до “крушения” Банных продал медиа-империю (на 500 миллионов, писали) – ИА “Банкфакс”, “ПолитСибРу”, “Наши новости”, ТВ “Город”, АиФ-Алтай, КП-Алтай, Бийский рабочий, и т.д. Оставил любимое детище ИА “Амител” и радиогруппу FM-Продакшн.

Тут было огромной загадкой для всех: почему Толибан (второе популярное прозвище А.Н.Банных) избавляется от медийных активов?

Газеты, теле- и радио-компании, интернет-СМИ – это самый любимый его актив.

Он лично бывал в скупаемых редакциях, знакомился с коллективом, во все вникал, журналюгам не из активов присылал предложения поработать на свои вбросы… Даже в полемике в “Алтапрессе” как-то участвовал. Зарегился почти своим именем и пытался мне впарить про Вялкова: что его съемки, мол, относятся к 9 января 09 года (у меня еще не было никаких блогов, просто собачился с алтапрессовскими про раскладку нарезанных тел на Черной горе…).

А тут: на тебе, распродал!

Даже и делился в журналюжьих кругах, что и не хочет, но так надо.

Цех, без сомнений, знал про состояние его здоровья и сердца, и позаботился заранее, чтобы все толибанские журналюги и СМИ оставались в одних руках. Чтобы внятно, ясно, в унисон давать цеховую информацию большинству читателей, зрителей, пользователей края, когда это требуется. Новым хозяином стал владелец “Эвалара” (это главный здесь производитель БАДов на базе бывшего крупнейшего в СССР химзавода в Бийске).

***

Кто так и не убедился, что манипуляции умершими публичными лицами довольно частое явление, тот безнадежен.

Ума и здоровья.

Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney (Яндекс-кошелек) 410013946572302.

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