 

Мнение: Столкновения

14.09.2021, 9:54, Разное
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Сообщения о драках и столкновениях между гастарбайтерами в российских городах стали обыденностью. Вчера ночью такое столкновение со стрельбой произошло в Воронеже. Пока мигранты ведут войны между собой за раздел наиболе перспективных рынков рабочей силы. Однако по мере сжатия этих рынков (кризис растет, вариантов нет) их интерес будет постепенно распространяться и на те рынки, где они пока представлены слабо, где им придется сталкиваться уже с коренным населением. Очень может быть, что скоро мы увидим боевые действия между разными отделами полиции, захваченными выходцами из разных этнических групп, военные действия между пожарными, полицей или скорой помощью – при всей сюрреалистичности это вполне реальный сюжет, так как именно эти структуры становятся объектом интереса этнических мафий.

На этом фоне заявление мэрии Москвы, что городу не хватает 200 тысяч мигрантов, выглядят тоже несколько сюрреалистично, но у московской мэрии своя головная боль – ей нужно осваивать бюджеты. А если при этом возникают побочные эффекты – то приоритетнее все равно бюджет. Стройка сама себя не построит.

Источник: Эль Мюрид



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